台灣之星攜國泰世華合銷專案 申辦量月增近15%
台灣之星自今年7月宣布電信金融跨界合作，攜手國泰世華銀行推出創新商業模式「辦門號享優惠貸款」專案，貸款金額最高70,000元，同時可享0.88%超低固定年利率與免手續費優惠，推出後申辦踴躍，帶動網路門市月租999以上資費方案，申辦量月增近15%。
台灣之星表示，「辦門號享優惠貸款」專案以幫助小資族靈活運用資金完成夢想為主旨，採指定用戶、限網路門市申辦進行小規模試行，推出後深受雙方指定用戶青睞，申辦狀況踴躍，以男性為申辦大宗，占整體逾七成；40歲以下申辦用戶占近五成；北區和南區用戶則分居首次位，占比43%與30%，且帶動網路門市月租999以上資費方案，申辦量月增近15%。
為讓更多人有機會利用金融工具的槓桿效應滿足資金需求，台灣之星今(21)日宣布擴大「辦門號享優惠貸款」專案申辦資格與通路，即日起，凡年滿20歲、年齡加計貸款年限小於等於65歲的消費者至台灣之星全台實體門市，或指定用戶至台灣之星網路門市，就可依需求選擇申辦上網吃到飽或電話隨你講資費方案，月租388起，享上網吃到飽，網內語音免費、網外/市話最高爆送900分鐘，再享最高貸款金額70,000元。
台灣之星說，門號開通後就可進行申貸，用戶將透過簡訊收到國泰世華銀行核貸結果；符合撥貸資格且門號開通滿七天者，國泰世華銀行將再行安排貸款核撥作業，即便剛畢業或初入職場沒有信用紀錄，也有機會輕鬆取得資金展開人生新計劃。
台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，「台灣之星為提供消費者辦門號搭配的更多選擇，持續擴張多元範疇合作版圖，今年7月跨界金融領域，攜手國泰世華銀行推出『辦門號享優惠貸款』專案，初期雖僅限指定用戶於網路門市申辦進行小規模試行，仍在3個月內創下佳績。
她說，看到更多民眾對靈活資金運用的需求，因此全面擴大適用用戶規模，且首次同步虛實通路都可以申辦，讓更多消費者能透過辦門號享0.88%超低固定年利率免手續費優惠貸款，活用資金以開啟人生新一篇章，也創下電信與金融商品合辦最佳銷售模式。
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