親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

陳同佳來台受審會怎樣？ 黃暐瀚：台灣會一秒鐘矮化嗎？

高中三年不敢拿下口罩 戽斗妹變臉後終能好好吃碗麵

台灣之星攜國泰世華合銷專案 申辦量月增近15%

2019-10-21 17:41經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台灣之星自今年7月宣布電信金融跨界合作，攜手國泰世華銀行推出創新商業模式「辦門號享優惠貸款」專案，貸款金額最高70,000元，同時可享0.88%超低固定年利率與免手續費優惠，推出後申辦踴躍，帶動網路門市月租999以上資費方案，申辦量月增近15%。

台灣之星表示，「辦門號享優惠貸款」專案以幫助小資族靈活運用資金完成夢想為主旨，採指定用戶、限網路門市申辦進行小規模試行，推出後深受雙方指定用戶青睞，申辦狀況踴躍，以男性為申辦大宗，占整體逾七成；40歲以下申辦用戶占近五成；北區和南區用戶則分居首次位，占比43%與30%，且帶動網路門市月租999以上資費方案，申辦量月增近15%。

為讓更多人有機會利用金融工具的槓桿效應滿足資金需求，台灣之星今(21)日宣布擴大「辦門號享優惠貸款」專案申辦資格與通路，即日起，凡年滿20歲、年齡加計貸款年限小於等於65歲的消費者至台灣之星全台實體門市，或指定用戶至台灣之星網路門市，就可依需求選擇申辦上網吃到飽或電話隨你講資費方案，月租388起，享上網吃到飽，網內語音免費、網外/市話最高爆送900分鐘，再享最高貸款金額70,000元。

台灣之星說，門號開通後就可進行申貸，用戶將透過簡訊收到國泰世華銀行核貸結果；符合撥貸資格且門號開通滿七天者，國泰世華銀行將再行安排貸款核撥作業，即便剛畢業或初入職場沒有信用紀錄，也有機會輕鬆取得資金展開人生新計劃。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，「台灣之星為提供消費者辦門號搭配的更多選擇，持續擴張多元範疇合作版圖，今年7月跨界金融領域，攜手國泰世華銀行推出『辦門號享優惠貸款』專案，初期雖僅限指定用戶於網路門市申辦進行小規模試行，仍在3個月內創下佳績。

她說，看到更多民眾對靈活資金運用的需求，因此全面擴大適用用戶規模，且首次同步虛實通路都可以申辦，讓更多消費者能透過辦門號享0.88%超低固定年利率免手續費優惠貸款，活用資金以開啟人生新一篇章，也創下電信與金融商品合辦最佳銷售模式。

台灣之星國泰世華華銀
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

中信形象影片喚起棒球魂 邀全民挺中華隊拚東奧

2019-10-21 14:44

中信金總座吳一揆看亞錦賽 直說就是這個字

2019-10-21 12:21

強化公司治理 立委：彰銀董事會應邀請工會理事長列席

2019-10-21 11:27

八大公股行庫明年全面加薪 但這五家不加薪

2019-10-21 10:52

公股行庫員工有福了 老闆們舉手證實：明年會加薪

2019-10-21 10:52

每年上繳國庫1800億元 央行：已經是極限

2019-10-21 09:52

英國5台資銀行 將強化風險抵禦

2019-10-21 01:05

銀行10業務線上辦 網路貸款OK…

2019-10-21 01:02

醫療險濫賠？ 2大措施接棒防堵

2019-10-21 00:53

銀行系統出包 金管會要求2小時補漏

2019-10-21 00:52

名家觀點／金融創新 善用輕量監理沙盒

2019-10-21 00:11

銀行系統出包 拚2小時修復

2019-10-20 23:34

國銀提報衝擊容忍度…4小時 被打槍

2019-10-20 23:33

兆豐銀 將發10億元綠債

2019-10-20 23:30

高回饋 玉山銀躍Q3發卡王

2019-10-20 23:18

公股銀：五大傳產Q4很旺

2019-10-20 23:16

本報校園金融座談 傳授財務自由之道

2019-10-20 23:14

公股銀衝業績 瞄準回流台商

2019-10-20 23:13

銀行業者鞏固信用卡市場 優惠加碼

2019-10-20 23:13

金融業拚跨境支付 掀熱戰

2019-10-19 23:41

金管會促銀行推安養信託

2019-10-19 23:40

東奧賽場...也是金融科技展示場

2019-10-19 23:40

匯市最前線／台幣強勢 挑戰30.5元

2019-10-19 23:40

債券基金搶手 Q4投資重點

2019-10-19 23:33

投資等級債 可增加比重

2019-10-19 23:28

三家純網銀董事 全過關

2019-10-19 02:22

新光銀創舉 超商可驗證身分

2019-10-19 02:22

將來銀行談願景 三招勝出

2019-10-19 02:22
看更多

熱門文章

韓手機指紋辨識出包 拖累台廠

2019-10-20 23:24

台積攻5奈米 完封三星

2019-10-20 23:28

八大公股行庫明年全面加薪 但這五家不加薪

2019-10-21 10:52

美女總座胡愛偉領軍 洲際酒店集團2020插旗大直

2019-10-21 09:54

醫療險濫賠？ 2大措施接棒防堵

2019-10-21 00:53

搶攻車聯網！台積電尬三星 外資看好「它」

2019-10-20 21:40

銀行系統出包 金管會要求2小時補漏

2019-10-21 00:52

黃國昌批打囤房卻步 財長不滿：不是只有你能喊

2019-10-21 12:00

三星手機狀況連連…蘋果乘機搶市 蘋概振奮

2019-10-20 23:17

黃國昌質疑不打房 財長回嗆：打房不是只有你能講

2019-10-21 12:40

公股銀：五大傳產Q4很旺

2019-10-20 23:16

銀行系統出包 拚2小時修復

2019-10-20 23:34

每年上繳國庫1800億元 央行：已經是極限

2019-10-21 09:52

星宇A321neo首架新機28日抵台 拍到有機會得機票、相機

2019-10-21 11:10

銀行10業務線上辦 網路貸款OK…

2019-10-21 01:02

公股行庫員工有福了 老闆們舉手證實：明年會加薪

2019-10-21 10:52

買保險時有舊疾不說 小心保險公司不賠

2019-10-20 18:44

高回饋 玉山銀躍Q3發卡王

2019-10-20 23:18

兆豐銀 將發10億元綠債

2019-10-20 23:30

台積衝先進製程 帶旺設備業

2019-10-20 23:18

台積、三星對尬 擴至車用市場

2019-10-20 23:18

國銀提報衝擊容忍度…4小時 被打槍

2019-10-20 23:33

美食外送注意了 財政部將全面追查外送平台

2019-10-21 11:13

台歐攜手 建構5G產業鏈

2019-10-20 23:22

蘋果明年新品連發可期 鴻海工業富聯搶賺機殼財

2019-10-21 10:36

三星砸錢買EUV設備 尬台積掀軍備賽

2019-10-21 14:43

北市府：雙子星案 南海早喪失最優申請人資格

2019-10-20 20:09

減稅效應 明年稅收預算成長減緩

2019-10-20 23:46

英國5台資銀行 將強化風險抵禦

2019-10-21 01:05

藍俊昇專訪／慧洋航運升級 迎接成長期

2019-10-21 00:10

雙子星案 南海馬頓團隊轟北市府罔顧司法救濟精神

2019-10-20 19:18

結合AI、成功打造人機協作新模式 中華電獲卓越客服大獎

2019-10-20 23:32

宏達電區塊鏈手機推平價版 挹注第4季動能

2019-10-21 09:17

NASA黑客松閉幕 亞馬遜野火激發靈感奪冠

2019-10-20 20:14

中信金總座吳一揆看亞錦賽 直說就是這個字

2019-10-21 12:21

矽創母以子貴 股價一度衝193元新天價

2019-10-21 11:32

台歐合作計畫 我進軍全球關鍵

2019-10-20 23:17

子女婚嫁贈與 享100萬元免稅

2019-10-20 22:07

鋰電池研發拿諾貝爾獎 立委籲原能會組儲能國家隊

2019-10-21 11:52

藍俊昇專訪／藍氏經營學 寫獲利傳奇

2019-10-21 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top