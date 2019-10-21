辦門號享優惠貸款 台灣之星國泰世華擴大電信金融合銷

2019-10-21 14:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



台灣之星自今年7月宣布電信金融跨界合作，攜手國泰世華銀行開闢創新商業模式「辦門號享優惠貸款」專案，貸款金額最高70,000元，同時可享0.88%超低固定年利率與免手續費優惠，幫助小資族靈活運用資金完成夢想。

台灣之星表示，專案雖以指定用戶、限網路門市申辦進行小規模試行，但推出後深受雙方指定用戶青睞，申辦狀況踴躍，其中以男性為申辦大宗，占整體逾七成，40歲以下申辦用戶占近五成，北區和南區用戶則分居首次位，占比43%與30%，帶動網路門市月租999元以上資費方案，申辦量月增近15%。

台灣之星表示，為讓更多人有機會利用金融工具的槓桿效應滿足資金需求，今日宣布擴大「辦門號享優惠貸款」專案申辦資格與通路，即日起，凡年滿20歲、年齡加計貸款年限小於等於65歲的消費者至台灣之星全台實體門市，或指定用戶至台灣之星網路門市，即可依需求選擇申辦上網吃到飽或電話隨你講資費方案，月租388元起，享上網吃到飽，網內語音免費、網外/市話最高爆送900分鐘，再享最高貸款金額70,000元。

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灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

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台灣之星指出，門號開通後即可進行申貸，用戶將透過簡訊收到國泰世華銀行核貸結果；符合撥貸資格且門號開通滿七天者，國泰世華銀行將再行安排貸款核撥作業，即便剛畢業或初入職場沒有信用紀錄，也有機會輕鬆取得資金展開人生新計劃。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星為提供消費者辦門號搭配的更多選擇，持續擴張多元範疇合作版圖，今年7月跨界金融領域，攜手國泰世華銀行推出「辦門號享優惠貸款」專案，初期雖僅限指定用戶於網路門市申辦進行小規模試行，仍在三個月內創下佳績，也看到更多民眾對靈活資金運用的需求，因此台灣之星全面擴大適用用戶規模並首次同步虛實通路都可以申辦，讓更多消費者能透過辦門號享0.88%超低固定年利率免手續費優惠貸款，活用資金以開啟人生新一篇章，也創下電信與金融商品合辦最佳銷售模式。