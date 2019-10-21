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專家：陸第3季GDP增速放緩 人民幣多頭縮手觀望

2019-10-21 12:47經濟日報 陳怡慈/台北即時報導

人民幣。（歐新社）
人民幣。（歐新社）
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交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋21日發表人民幣市場周評指出，目前中美雙方皆釋出積極談判的態度，短期針對中美貿易磋商仍保持審慎樂觀，但在文本協議尚未落實前，人民幣匯價仍缺乏有力支撐。展望後市，受貿易摩擦影響9月經濟數據多數疲弱，上周公布的第3季國內生產毛額(GDP)更突顯總體基本面持續放緩的趨勢未改，未來人民幣仍面臨向下調整的壓力。

上周在中美第一階段協議達成的背景下，人民幣以小幅升值開出，加上英脫歐協議意外達成，多數非美貨幣走強，迫使美元指數一路重挫，跌破97整數關卡，激勵人民幣匯率走揚，在岸人民幣一度升破7.05元。不過隨後大陸公布的第3季GDP增速創紀錄新低，壓抑人民幣漲幅，加上監管中間價定價偏弱，使得後續漲幅收斂。

最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線微幅升值約37點，收在7.0868元，升值幅度0.05%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線升值約75點，收在7.0892元，升值幅度0.11%。

另外，上周六英脫歐協議在英國議會最終未能突圍成功，距離月底的脫歐大限已剩不到兩周，地緣政治風險再度升溫，預期美元指數恐在下周自低點強彈，人民幣則相對承壓。

境內貨幣市場方面，上周資金面逐步趨緊，各主要回購利率持續墊高；即便適逢定向降準生效，礙於總量不大，紓解流動性緊張的成效不彰，且遭遇例行性的準備金繳交，資金供給明顯減少，尤以隔夜質押式回購利率漲幅最甚，升幅達到75個基點。

而在公開市場方面，人行意外開展1年期人民幣2,000億元的中期借貸便利(MLF)操作，並在暫停近11日後小量重啟逆回購交易，期限1周，金額300億元，累計單周淨投放2,300億元。

市場評估此次額外加開的MLF除了可對沖稅期緊縮外，亦可加重MLF在貨幣市場的作用。至於境外市場，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)除短率外大致平穩，隔夜達到近兩周高點2.69%的水平，其上漲幅度雖不如境內市場劇烈，漲幅也有51個基點，整體利率曲線持續平坦化。

人民幣匯率脫歐
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