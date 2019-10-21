中國信託品牌形象影片首映 彭政閔現身引言
「打中華隊是一種榮耀，向世界宣告說，我們台灣棒球是很強的！」永遠的台灣隊長「恰恰」彭政閔21日現身台北市南港區的中國信託金融園區，參加中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！台灣」首映會。中國信託期盼傳遞「永不放棄，家在一起」的精神，號召全台民眾力挺中華隊，爭取「2019年第二屆世界12強棒球錦標賽」最佳成績，取得進軍2020年東京奧運的門票。
中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！台灣」今日在中國信託金融園區舉辦首映會，中國信託金控總經理吳一揆、中信兄弟球星彭政閔、聯經出版事業公司總經理陳芝宇蒞臨出席，以及超過500位球迷到場支持。
「Home Run Taiwan轟吧！臺灣」影片記錄棒球選手從小接受嚴格訓練，從未放棄的心路歷程，也藉由棒球周邊人物的視角，描繪棒球凝聚台灣球迷內心的感動。這支影片音樂的發想，特別引用奧運會會歌─國旗歌的旋律，搭配許多國際棒球賽事的歷史經典畫面，喚起全臺球迷的熱血和美好記憶。
中信兄弟球星彭政閔擔任影片引言人，感性宣示「國際賽，像是沒有明天的比賽！」真實刻劃中華隊選手義無反顧，爭取最高榮耀的決心。
中華職棒大聯盟勝投王統一7-ELEVEn獅潘威倫、Lamigo桃猿陳俊秀及旅日球星王柏融，亦在影片中娓娓道來渴望披上中華隊球衣，為國效力的使命與光榮感。
不僅明星球員吸引目光，球場周邊人物的故事也細膩動人，如高齡94歲的球場管理員「嚴伯」嚴慶秀、跟著球賽擺香腸攤30年的「汾條伯」陳憲問，這些熱愛棒球的老、中、青、小小球迷，跨世代與棒球緊密相連的人物，都在「Home Run Taiwan轟吧！台灣」影片中，交織出棒球在台灣民眾心中無可取代的份量。
為一睹彭政閔風采，超過500位球迷一早就抵達中國信託金融園區，不少球迷身穿中華隊球衣還搭配自製道具、標語，彭政閔也親自挑選出造型最吸睛的三位球迷，送出他個人親筆簽名的新書《證明自己：彭政閔》。
另一方面，為了讓棒球運動持續向下扎根，中國信託特別與聯經出版公司合作，攜手將彭政閔新書《證明自己：彭政閔》推廣到全台各高中、各國中及設有少棒隊的國小，鼓勵愛打棒球的孩子勇敢逐夢，期許培養出更多選手能披上中華隊戰袍。
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