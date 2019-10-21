中國信託品牌形象影片首映 彭政閔現身引言

2019-10-21 12:32 經濟日報 無



「打中華隊是一種榮耀，向世界宣告說，我們台灣棒球是很強的！」永遠的台灣隊長「恰恰」彭政閔21日現身台北市南港區的中國信託金融園區，參加中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！台灣」首映會。中國信託期盼傳遞「永不放棄，家在一起」的精神，號召全台民眾力挺中華隊，爭取「2019年第二屆世界12強棒球錦標賽」最佳成績，取得進軍2020年東京奧運的門票。

中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！台灣」今日在中國信託金融園區舉辦首映會，中國信託金控總經理吳一揆、中信兄弟球星彭政閔、聯經出版事業公司總經理陳芝宇蒞臨出席，以及超過500位球迷到場支持。

「Home Run Taiwan轟吧！臺灣」影片記錄棒球選手從小接受嚴格訓練，從未放棄的心路歷程，也藉由棒球周邊人物的視角，描繪棒球凝聚台灣球迷內心的感動。這支影片音樂的發想，特別引用奧運會會歌─國旗歌的旋律，搭配許多國際棒球賽事的歷史經典畫面，喚起全臺球迷的熱血和美好記憶。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中信兄弟球星彭政閔擔任影片引言人，感性宣示「國際賽，像是沒有明天的比賽！」真實刻劃中華隊選手義無反顧，爭取最高榮耀的決心。

中華職棒大聯盟勝投王統一7-ELEVEn獅潘威倫、Lamigo桃猿陳俊秀及旅日球星王柏融，亦在影片中娓娓道來渴望披上中華隊球衣，為國效力的使命與光榮感。

不僅明星球員吸引目光，球場周邊人物的故事也細膩動人，如高齡94歲的球場管理員「嚴伯」嚴慶秀、跟著球賽擺香腸攤30年的「汾條伯」陳憲問，這些熱愛棒球的老、中、青、小小球迷，跨世代與棒球緊密相連的人物，都在「Home Run Taiwan轟吧！台灣」影片中，交織出棒球在台灣民眾心中無可取代的份量。

為一睹彭政閔風采，超過500位球迷一早就抵達中國信託金融園區，不少球迷身穿中華隊球衣還搭配自製道具、標語，彭政閔也親自挑選出造型最吸睛的三位球迷，送出他個人親筆簽名的新書《證明自己：彭政閔》。