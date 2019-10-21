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中信金總座吳一揆看亞錦賽 直說就是這個字

2019-10-21 12:21經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

中國信託金控總經理吳一揆今（21）日上午出席中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan 轟吧！台灣」首映會，對於昨晚觀看亞錦賽的激動仍揮之不去，直說：「是不是就是那個字，爽。」

除了致詞時直呼就是個爽字，記者會後媒體聯訪時又談到，「每次看到日本隊好像就會愣住，這次球是圓的，對不對」、「每次打到日本就很奇怪，球是圓的，我們應該很有機會」。

吳一揆致詞時指出，看完中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan 轟吧！台灣」，是不是就是那個字，爽，就像昨天晚上一樣，再次恭喜中華隊得到亞錦賽冠軍，暌違18年再次得到冠軍，昨天晚上整個比賽真的就是一個爽字，能夠逆轉勝。

他說，這麼多年來，中華隊在國際棒球比賽時刻，都能夠感到全台灣的民眾心都凝聚一起，希望中華隊能夠拿到勝利，永遠的台灣隊長「恰恰」彭政閔更了解，穿上中華隊球衣時身上所扛的重擔。

再過兩個禮拜，11月初，2019年第二屆世界12強棒球錦標賽要正式開打，此役攸關中華隊能否順利進軍2020年東京奧運，12強也是今年在台灣舉辦最重要的國際賽事，而且可以在主場為中華隊加油。期盼大家以最大的加油聲力挺中華隊，搶下2020東京奧運資格，讓台灣的棒球站在世界舞台上。

中國信託長期推展台灣的棒球運動，從少棒、青少棒、青棒、成棒到職棒，支持各種棒球活動，今年更冠名贊助12強棒球賽，為了支持中華隊爭取最高榮譽，特別拍攝一支品牌形象影片，邀請到永遠的台灣隊長「恰恰」擔任影片的引言人，訪談許多現役及旅外球員、教練、棒球相關人士，影片音樂特別引用奧運會的會歌，「也就是我們的國旗歌」，希望喚起大家對棒球賽事的熱血以及過去的美好記憶。

吳一揆說，中國信託品牌形象影片「Home Run Taiwan 轟吧！台灣」呈現過去多次中華隊在國際賽事的經典畫面，他代表中國信託特別感謝世界棒壘球總會（WBSC）、中華民國棒球協會、中華職棒大聯盟，以及許多職棒球團的支持與大力協助，才能夠讓這之影片誕生。

希望透過這支影片號召大家一起，再次為中華隊加油、為中華隊集氣，用現場最強的動力，一起把中華隊送進2020東京奧運。

中信金控總經理吳一揆今（21）日出席中國信託品牌形象影片首映會。記者陳怡慈／攝影
中信金控總經理吳一揆今（21）日出席中國信託品牌形象影片首映會。記者陳怡慈／攝影
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