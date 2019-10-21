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八大公股行庫明年全面加薪 但這五家不加薪

2019-10-21 10:52經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

財政部所屬八大公股行庫明年都會加薪，但同樣是財政部所屬國營事業，包括台銀人壽、台銀證券、台灣菸酒公司和財政部印刷廠、台銀保經等董事長都已經表示，明年不會加薪。

今天上午立法院財委會上，立委曾銘宗問財政部旗下公股和國營事業，會加薪的舉手；結果八大公股董事長紛紛舉手，但台酒等公司董事長則沒有舉手 。

財政部長蘇建榮表示，這幾家明年不加薪的都是國營事業，要編列預算，至於國營銀行台銀、土銀和中國輸出入銀行配合13趴薪資調整方案，所以會有第一階段和第二階段加薪調整計畫。

曾銘宗為這五家預定明年不調薪的公營事業請命，希望在盈餘許可內儘量幫他們加薪，因為公營事業不加薪，無法帶動民間企業加薪。

明年會不會加薪，九大公股行庫的董事長或總經理均舉手，意味著九大公股員工明年有福了...
明年會不會加薪，九大公股行庫的董事長或總經理均舉手，意味著九大公股員工明年有福了，會依照慣例給予加薪。記者林子桓／攝
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加薪財政部台銀
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