公股行庫員工有福了 老闆們舉手證實：明年會加薪

2019-10-21 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北即時報導



公股金融機構近年來獲利穩健成長，員工除了享有可觀的績效獎金之外，薪資每年基本也都會調整平均3%左右。九大公股金融事業今（21）日列席立法院財委會，明年會不會加薪，九大公股行庫的董事長或總經理均舉手，意味著九大公股員工明年有福了，會依照慣例給予加薪。

立委曾銘宗今日在財委會上質詢時詢問各公股事業董事長或總經理，「會加薪的請舉手」，基本上九大公股行庫董總都有舉手。

不會加薪的為台銀證券、台銀保經、台銀人壽、菸酒公司以及印刷廠等。財政部長蘇建榮表示，因為台銀、土銀以及輸出入銀行，配合13%薪資調整方案，會有階段性的調整計畫，而其餘公股事業要調薪，編列預算部分，需要比照相關辦法給予加薪。

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