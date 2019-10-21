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獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

每年上繳國庫1800億元 央行：已經是極限

2019-10-21 09:52經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

中央銀行過去幾年每年上繳國庫1800多億元，央行副總裁嚴宗大今天在立法院表示，1800億元以經到達央行極限，不太可能再增加。

今天上午立委賴士葆在立法院財委會質詢時表示，政府一再開支票，國庫支出增加到2兆元，央行明年繳庫可以增加到2000億元嗎？

嚴宗大表示，央行長期以來對外匯資產管理有一定準則和標準，我們（央行 ）已經做最大努力維持1800億元，未來隨國際殖利率下跌走低，要央行再提高的確是不太可能。

賴士葆問，1800多億元已經是極限了嗎？嚴宗大表示，「目前來看是我們最大極效」。

賴士葆又問，萬一長官要你增加怎麼辦？因為央行是最下會下金雞蛋的金雞母，未來政府還是會找央行要錢；嚴宗大說，這不是他個人能決定，央行還有理事會。

中央銀行過去幾年每年上繳國庫1800多億元，央行副總裁嚴宗大今天在立法院表示，1...
中央銀行過去幾年每年上繳國庫1800多億元，央行副總裁嚴宗大今天在立法院表示，1800億元以經到達央行極限，不太可能再增加。 記者杜建重／攝影
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