買保險時有舊疾不說 小心保險公司不賠

2019-10-20 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／即時報導



保險理賠案件因「既往症」衍生的爭議不少，金管會提醒民眾，跟保險公司投保健康險時，如果有罹患的疾病，也就是所謂的「既往症」，記得要誠實告知，否則萬一需要申請理賠時，保險公司很可能以此為由拒絕理賠。

金管會表示，偶而會接到民眾與保險公司間因「既往症」問題，衍生健康保險的理賠爭議，因此，最近特別提醒消費者，保險的目的，在於保戶支付約定的保險費來彌補未來發生保險事故所導致的損失。

而「既往症」是屬於保戶投保前已發生的疾病，非屬不可預料或不可抗力的事故，自然無法再透過保險機制彌補損失。

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金管會表示，根據保險法第127條規定，保戶投保時已經在疾病情況中而未告知保險公司，不論經過多久時間，保險公司的相關健康保險，對於該項疾病不負給付保險金的責任。

另外，保戶如果在投保後二年內，保險公司發現保戶有未就要保書告知事項所載「既往症」問項誠實告知的情形，保險公司可依保險法第64條規定，解除保險契約。

因此，為了避免民眾與保險公司間發生相關的理賠爭議，保戶投保時，對於保險公司的書面詢問，應詳實告知「既往症」或現罹患中的各式疾病。

保險制度建立在最大誠信原則，保戶與保險公司雙方均應以最大誠信對待對方，保險才得以發揮最大的功能，有效分散未來的風險，彌補未來危險發生的損失。