十大基金收益優、低波動 投信喊進

2019-10-19 23:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／台北即時報導



國人熱愛配息基金，投信到處尋找收益型產品。在投信近來主推的產品中，投資標的都要有較高的品質，或具有優先擔保等特色，但配息又要有一定的吸引力。在前十大熱賣的境外基金，美元級別年化配息率都有4%以上。

今年以來，美國等主要國家降息，加上美中貿易戰帶來的不確性高，不時影響投資人信心，也造就今年債市出現多年罕見的大多頭行情。不但美國公債殖利率迅速下跌，高收益債與新興市場債等風險債基金也有不錯的報酬率。

市場人士建議投資人，在景氣周期末段的此時，可增加投資等級債的比重，以降低投資組合的波動程度。從近來熱賣或基金業者新推出的產品中，也可看見這個趨勢。但除了品質以外，配息率也很重要。

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聯博全球高收益債券基金向來是聯博最暢銷的產品，但今年以來，聯博美國收益基金取而代之，也成為國內熱銷第一名的基金。這檔基金主要投資美國債券，都是美元計價債，且平均是投資等級，配息率也不弱，一般的AT美元月配息級別，年化配息率都有5%以上；如果是強化版的AA美元穩定月配息級別，年化配息率更高達6.4%。

富達7月引進富達全球多重資產收益基金，很快就成為第3季熱銷境外基金第十名。這檔基金目前的債券逾五成，以新興市場債、公司債及公債為主，股票約三成，其他則為另類投資與現金。富達之前只重視總報酬，並不強調配息率，但近年來推出穩定月配息級別以因應國人需求，產品競爭力大增。這檔基金以美元穩定月配息級別來說，年化配息率約4.2%。

品浩（PIMCO）過去同樣不以配息率為訴求，因此雖然受法人青睞，但散戶並不太捧場，近來推出強化配息級別，成效立見。PIMCO多元收益債券基金成為今年第六大熱賣的基金，一般的美元月收息級別年化配息率最高只有3%多，但強化級別升高到4.1%。

摩根投信本月初新引進摩根環球債券收益基金，強調優質收益及低波動，三年年化波動度接近投資等級債，為高收益債的一半，且透過彈性操作衍生性金融商品來提高報酬，年化配息率也有5.5%以上，優於另一檔熱賣的摩根多重收益基金的4.3%。而且，基金在年底會先固定第二年每個月的配息金額，以不配本金為原則，到第二年10月底會增加發放沒有配出的部分，等於是加發「紅利」。