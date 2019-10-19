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債仍優於股：今年債券基金規模成長率是股票基金的十倍

2019-10-19 22:59經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

雖然今年以來全球主要股市都上漲，但國人仍持續大買債券型基金，債券基金規模成長率遠高於股票型基金。基金業者認為，貿易戰風險揮之不去，全球經濟有衰退疑慮，債優於股仍將是投資主軸。

今年以來，美股大漲一、兩成，帶領全球股市持續多頭行情。不過，不論是境內或境外基金，國人持有的股票基金規模成長率都不如債券型基金，顯示國人持股信心仍不足，尤其是境外股票型基金，不少投資人趁高點贖回。

就投信發行的境內基金來說，投信投顧公會統計，今年前三季，國人持有的股票型基金成長14.1%，遠不及同期間債券型基金61.9%的成長率。到9月底，國人持有的債券型基金達新台幣5,800億元，首度超越股票型基金規模。

境外基金的差距更是明顯。今年前三季，股票型基金規模只增加1.9%，但債券型基金則成長22.3%，是前者的十倍多。各類債券型基金全面成長，但成長率最高的是新興市場債券基金及其他類型。

境外基金資訊觀測站統計，今年前三季最熱賣的十檔境外基金中，沒有一檔是純股票型基金。這十檔基金中，高達九檔是債券型基金，還有一檔是以債券為主的多重資產基金。

美國聯邦準備理事會（Fed）在7月及9月兩次降息都各降1碼（即0.25個百分點），開啟新一波的降息循環。市場預期Fed未來仍有降息空間，可望持續支撐債市。

第3季以來，債券基金持續熱賣，但基金類型略微改變。新興市場債基金上半年熱賣，但下半年以來買氣減弱。相反的，多元收益債基金暢銷，這些基金納入更多的美國公債、投資等級債、其他債等，更重視債券的信評。

安本標準投資管理亞洲區業務發展部董事安斯岱（Donald Amstad）指出，全球景氣衰退的疑慮時不時浮現，全球央行透過降息、貨幣寬鬆的財政策，維持經濟成長動能。今年以來，已有60個國家降息，預期低利環境將持續，投資人將努力尋找兼顧風險與高息的投資機會。

債券降息境外基金
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