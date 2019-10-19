保德信國際奉獻日 傳遞關愛不止息

2019-10-19 13:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



保德信國際人壽今（19）日表示，保德信金融集團最具特色的社會參與活動之一「保德信國際奉獻日」，每年該集團在世界各營運所在地由員工自發性地從事多元的志願服務方案。

在台灣，長期推動服務學習的保德信人壽今天在北中南各地同步響應舉辦，至今已經持續邁入第 24 年。

企業社會責任（Corporate Social Responsibility, 簡稱CSR）要發揮成效必須長期耕耘，集結更多的能量回應與時俱進的社會需求，發揮更大的影響力。今年，保德信人壽總計共有19個志願服務項目在全台舉行，累積近1,300名員工、保戶和眷屬一起投入。

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保德信人壽總經理泰迪倫表示：「每年的國際奉獻日體現了保德信的人間愛，透過一日志願服務弱勢團隊及族群，在全台各地傳遞良善愛的訊息，使我們能更貼近社會和民眾。」

他更提到，「我很高興看到越來越多的員工、親朋好友及客戶加入我們的行列，更開心的是我們能關懷到那些甚少被注意

，或是完全沒被注意到的非營利組織和團體，為他們盡一己之力。特別的是，今年第一次總公司主管帶領北部內勤同仁到中部，和當地的壽險顧問及保戶一起參加濕地保育的志願服務，為環境保育盡一己之力」。

承續多年來弱勢關懷的精神，今年保德信人壽的員工再次組成服務小組，深入台灣各縣市推動志願服務工作，並在多家育幼院、安養院及失能照護中心，陪伴弱勢民眾與進行活動。

其中，保德信人壽響應「好撒瑪利亞人關懷協會--寫信計畫」這項特殊的志願服務項目，活動中共完成400封愛的書信。參與活動的員工、親友及保戶們，雖然不認識未來將收到鼓勵信件的孩子們，但希望這一字一句充滿關懷的祝福與期望，讓台灣各個角落中孩童，在他們需要加油打氣的關鍵時刻，能感受到實體書信文字所帶來特有的溫暖力量，進而喚起孩子們心中的希望。

泰迪倫表示，愛的書信(Love Message)對保德信人壽、內外勤同仁及保戶而言，在保險保障服務的工作中，和保德信國際奉獻日同樣具有悠久歷史且深遠的意義。

除了協助保戶規劃家庭保障計劃，在保戶簽下保單的同時，並請保戶將深藏在心中對家人的愛，藉由愛的書信，親筆寫下來，當有一天遞送保險金支票時，再將愛的書信一併交付家人。幫助保戶落實對家人的承諾，同時將保戶的愛與關懷傳承下去。

保德信人壽在台營運29年來，已為保戶珍藏逾1.9萬封愛的書信。