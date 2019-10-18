第一金新人事出爐 完整作戰部隊續攀高峰

2019-10-18 20:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



第一金控旗下子公司今（18）日人事大風吹，子公司第一銀行副總經理陳芬蘭轉任第一金人壽董座，遺缺由銀行發言人周朝崇接任，發言人也將由新竹區資深協理蔡淑慧升任。

第一金控今年以來人事異動頻頻，先是4月份由行政院長蘇貞昌主導的公股董總大風吹，該集團前董事長董瑞斌、銀行總經理鄭美玲落馬，隨後，鄭美玲轉任第一金董事長一職。不過，新任總經理蔡麗雪因身體不適，不到三個月主動請辭後，鄭美玲再度回鍋總經理一職，而人壽董事長職缺則由人壽總經理林元輝代理。

據第一金今日公告，人壽董座一職將由陳芬蘭轉任。據悉，陳芬蘭在一銀資歷相當豐富，是該行基層出身，轉任前是一銀副總經理，權責為輔佐總經理、副總處理公司業務，並負責督導風險管理處。

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紐約州立大學經濟碩士的陳芬蘭，曾任一銀授信審核處長、北一區資深協理兼主任、新加坡分行經理以及副總經理，資歷相當完整與豐富。

由於第一金人壽今年已經由虧轉盈，未來她就任首要目標，就是積極拓展壽險業務，將業務規模做大，以利金控展開第二獲利引擎。

除此之外，由於銀行子公司定期會進行職務調整，將周朝崇調至風險管理處，負責督導銀行的風險控制，曾是業務第一線的周朝崇，相信他過去的經驗豐富，能為銀行維持亮眼的資產品質與風控管理。

蔡淑慧也是一銀基層出身的資深行員，曾任信用卡處長，經歷也相當豐富，也有能力勝任該職位。

目前第一金控與旗下子公司主要人事異動大致完成，不論前線、後線位置都已配置好適當的人選，相信這一波調動後，第一金集團獲利能再攀新高。