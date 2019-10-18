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南山誤把1千保戶通報為身故 保險局：壽險公會發現異常

2019-10-18 16:29聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

南山人壽。本報資料照片
南山人壽。本報資料照片
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南山人壽9月底因系統的操作失誤，導致有一千多名保戶誤被南山人壽向壽險公會通報為「身故」。保險局局長施瓊華今證實確實有此事，但南山在通報到壽險公會時，壽險公會已經發現有異常，因此通知南山後立刻更正回來，並沒有干擾到保戶。

施瓊華說明，正常的死亡通報程序是為讓其他壽險公司可以關懷保戶，因為會通報到壽險公會，壽險公會的通報系統會再去看保戶在其他壽險公司是否有投保，接著才會通知其他壽險公司，其他壽險公司才會去聯繫保戶。

而南山人壽這次事件，是在通報到壽險公會那一關時，壽險公會就已發現異常，其他壽險公司還不知道，因此通報保戶的動作還沒啟動就已即時更正，沒有因為這樣干擾到客戶，也沒有保戶受到影響。

但施瓊華強調，南山人壽仍然應該要去釐清是否是境界系統失誤，系統通報有沒有後遺症，如果有錯誤要馬上修正。

南山人壽表示，時間點是發生在9月底，但只有幾天就發現錯誤，受影響客戶約1000人，壽險公會因發現通報身故的人數異常多，發現通報的資料異常，趕緊通知南山人壽，南山當天就立即更正。後來保險局建議南山應該通知保戶，因此已發通知給保戶說發生失誤但都已經修正，並不像外傳的有保戶接到別家保險公司電話說身故。

是否因境界系統再出包？南山人壽表示，這是因為公司人員修改程式時，沒有移除應刪除的設定欄位所造成，並不是境界系統異常造成，已在當天第一時間立即修正完成，資料並沒有被其他壽險公司引用，沒有影響任何保戶權益。

壽險公司南山人壽保險
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