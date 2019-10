純網銀卡關?顧立雄:三家董事名單都已OK

2019-10-18 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 /即時報導



金管會主委顧立雄 記者曾學仁/攝影 分享 facebook 金管會主委顧立雄今(18)日下午參加「2019金融科技趨勢研討會」提及未來七面向監理純網銀,被問及純網銀至11月還沒開第一次董事會,是否卡關?他透露三家純網銀提出的董事名單都已經審核通過,包括將來銀行「三家都已報過來沒有大問題」,發函給公司就可召開發起人會議,對於明年三家純網銀上路依舊很有信心。

顧立雄致詞時指出,為使純網銀業務之推展能兼顧風險控管,金管會未來將從七大面向加強純網銀之監理,包括流動性風險管理、信用風險管理、作業風險管理、信譽風險管理、落實公司治理、維持金融市場競爭秩序與消費者保護等。

金管會7月底核准將來銀行、連線銀行(LINE Bank)及樂天銀行三家純網銀申設。因金金分離董事派任利益衝突問題,造成多位董總名單不符,一度造成卡關,7月至今尚未開第一次董事會,市場憂心影響明年上路時程。

不過,銀行局之後找三家溝通並表列條件,經三家重新調整名單後,顧立雄下午證實「三家人選名單都報過來了,所有名單都沒有什麼太大問題」,金管會也會發函跟他們說明,他們就可以召開發起人會議,明年純網銀上路應該是沒有什麼問題。

將來銀行最近一次提出的新名單包括兆豐金控總經理胡光華、金控副總林瑞雲、金控財務會計協理李靜怡、投資處處長陳碧天。將來銀行的另一大股東中華電信,則派出中華電信前稽核長鍾福貴、執行副總馬宏燦、數據通信分公司總經理林榮賜、企業客戶分公司總經理吳麗秀、前一卡通董事長施勝耀擔任將來銀行董事。

樂天銀行因在台無據點,無利益衝突,另一大股東國票金擬派樂天商銀董事長簡明仁、國票金董事長魏啟林出任。

顧立雄表示,金融科技已改變金融機構的商業模式、架構、與營運方式,現行的金融法規及監理措施架構亦必需與時俱進,才能在促進創新下,兼顧金融穩健及消費者保護。

顧立雄表示,金管會也利用推動純網銀的契機,重新檢視現行監理資訊申報系統,希望導入監理科技建立「數位監理申報機制」,針對監理資料蒐集、處理、分析等工作,建立自動化、即時化、智慧化的作業流程,提升監理的效率與能力,以因應金融科技帶來之衝擊。

顧立雄致詞時也特別提及,目前的金融科技服務因監理規範主要仍在個別國家或區域內發展,但網路服務是無國界的,一些金融科技公司已瞄準跨國服務,尤其是跨境支付、跨境匯款服務等。為因應全球性金融科技服務的發展,跨國監理合作也相當重要,金管會除積極與已簽訂金融科技合作協議的英、法、美、波蘭等國交流合作外,也於今年5月加入成為全球金融創新聯盟(GFiN)會員,參與跨境沙盒試驗及監理科技相關工作小組。

未來,金管會將協助與鼓勵業者持續推動各項創新科技與商業模式,並確保金融科技基礎環境的友善及穩健,來提升金融服務效率與品質。

近年來,大型的科技公司與中小型的新創事業,運用創新科技不僅發展新興的金融商業模式,也提升了金融機構內部處理流程的效率,對傳統金融服務業的生態產生巨大的衝擊,套句《Bank 4.0》作者Brett King的話:「未來的金融服務勢必無所不在,但不一定在銀行裡(Banking Everywhere, Never at a bank)。」

網際網路帶來新的金融服務管道,智慧型手機的普及更讓金融服務無所不在,科技業者藉此發展體驗型場景金融。國際組織巴塞爾銀行監理委員會去(2018)年提出的報告指出,未來金融服務供應者的競爭重點將落在誰最能與客戶建立關係、穩定地提供服務及承擔最終風險。未來金融服務的場景可能有五類。

第一類為傳統銀行經過轉型,發展出數位介面來提供服務,成為有競爭力的銀行。根據金融總會調查國內的金融業者投入金融科技經費,去年度合計117億元,今年度預估達219億元,預計年成長率為87%,這些積極尋求轉型的金融機構即屬此類。

第二類為原生的純網路銀行,僅有數位通路,依賴整合後的數位服務體驗來爭取客戶。金管會今年7月通過3家純網路銀行設立許可,即是希望透過新營運模式及新科技使用,帶動市場創新及相關產業發展,發揮鯰魚效應。

第三類是讓金融服務變得越來越模組化的分散式機構,透過應用程式界面API技術,讓數位金融服務可以跨機構使用,且不一定由金融機構來開發,也可讓金融科技公司來提供服務。金管會近期積極推動開放銀行(Open Banking),並請銀行公會研議銀行與第三方服務提供者合作的自律規範內容,概念上就是此類金融服務。

第四類為金融機構與大型科技公司合作,金融機構轉型為商品化服務的供應商,大型科技公司使用前端客戶平台提供來自不同供應商組合成的複合式金融服務。

第五類為提供去中介化分散式帳冊技術的金融服務,以及P2P的網路借貸服務等。財金公司已於去年上線金融函證區塊鏈服務,大幅提升國內審計作業效率,並降低人為錯誤與舞弊問題;另金管會於106年備查銀行公會所訂自律規範,鼓勵網路借貸平台業者與銀行合作,以利新興業務的發展,適度保留業務發展空間之彈性。