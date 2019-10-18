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不需自然人憑證金融卡也通 新光攜手全家推出立碼驗

2019-10-18 11:22經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

金融科技應用日新月異，很多業務不出門也可以在家裡完成，但是沒有自然人憑證讀卡機是許多人的痛點，新光銀行攜手全家便利商店應用台灣票據交換所電子化授權服務（eDDA），在全家互動式多媒體機台（FamiPort）提供「立碼驗」服務，用金融卡或自然人憑證刷卡就可以搞定，解決民眾線上業務申辦時需使用讀卡機進行驗證的困擾。

民眾只要持著業者核發之QR Code，到全家FamiPort機台插入晶片金融卡或自然人憑證，簡單幾個步驟便能完成帳戶升級、各項費用代繳申請等服務，更便捷的金融體驗。

新光人壽表示，透過立碼驗服務，只要簡單幾個步驟，最快1分鐘內即可完成包括開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級、各項款項扣／付款等服務。

值得注意的是，雖然立碼驗是由新光銀行和全家便利店合作開發，但是包括王道銀行永豐銀行等多家銀行金融卡都可以透過這項服務取得需要驗證的服務事項，不限於新光金融卡。

新光銀行攜手全家便利商店應用台灣票據交換所電子化授權服務eDDA，在互動式多媒體...
新光銀行攜手全家便利商店應用台灣票據交換所電子化授權服務eDDA，在互動式多媒體機FamiPort上提供立碼驗服務，解決民眾線上業務申辦時需使用讀卡機進行驗證的困擾。圖／新光銀行提供
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