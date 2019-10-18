不需自然人憑證金融卡也通 新光攜手全家推出立碼驗

2019-10-18 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



金融科技應用日新月異，很多業務不出門也可以在家裡完成，但是沒有自然人憑證讀卡機是許多人的痛點，新光銀行攜手全家便利商店應用台灣票據交換所電子化授權服務（eDDA），在全家互動式多媒體機台（FamiPort）提供「立碼驗」服務，用金融卡或自然人憑證刷卡就可以搞定，解決民眾線上業務申辦時需使用讀卡機進行驗證的困擾。

民眾只要持著業者核發之QR Code，到全家FamiPort機台插入晶片金融卡或自然人憑證，簡單幾個步驟便能完成帳戶升級、各項費用代繳申請等服務，更便捷的金融體驗。

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新光人壽表示，透過立碼驗服務，只要簡單幾個步驟，最快1分鐘內即可完成包括開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級、各項款項扣／付款等服務。