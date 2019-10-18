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凱基證券 獲最佳券商形象、最佳券商服務肯定

2019-10-18 11:03經濟日報 廖賢龍／即時報導

凱基證券於最新公布的2019年「財訊金融獎消費者金融品牌獎」奪得「最佳券商形象」及「最佳券商服務」！凱基證券表示，秉持著「以客戶需求為導向」的精神，持續提供多元創新的產品及專業的服務品質，深受投資人的信賴並獲得肯定。

以完整的產品線搭配專業理財專員的諮詢服務，凱基證券與客戶建立緊密的連結，持續提供與客戶需求零距離的全方位理財服務，讓投資人同時享有臺股、期貨、複委託、財富管理信託及國際證券業務的帳戶服務，並提供專業的投資建議與多元的理財商品，如國內外基金、海外股票、海外債、境內外結構型商品、借券及保險等，讓客戶透過資產配置與分散風險方式，達到財富穩健增長的理財目標，體現全方位理財服務。

凱基證券的金融專業能力亦深獲主管機關及國內外專業國際媒體肯定，日前分別獲《財資雜誌》及《金融亞洲雜誌》頒發 「台灣最佳併購案財務顧問」獎以及《金融亞洲雜誌》頒發「最佳債券承銷商」獎。

凱基證券說，將持續強化與中華開發金控的整合，發展亞太區域的投資銀行、固定收益、衍生性商品與財富管理業務，積極建立國際商品平台，滿足客戶全球理財佈局需求。

在追求提供客戶更好的理財規劃服務之餘，亦將善盡企業社會責任，透過凱基慈善基金會及同仁們的努力，希望為社會注入更多正面的力量。

凱基證券獲財訊金融獎「最佳券商形象」及「最佳券商服務」，由業務副總陳學弘代表領獎...
凱基證券獲財訊金融獎「最佳券商形象」及「最佳券商服務」，由業務副總陳學弘代表領獎。圖／凱基證券提供
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凱基證財富管理開發金控
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