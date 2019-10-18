表演活動去不了? 無緣門票險賠償票價

2019-10-18 15:01 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



年底活動多，各類演唱會的旺季來臨，買了票但遭遇突發狀況，不再因無緣參與又浪費票錢而扼腕捶心肝，保險業者推出「演藝活動取消費用損失補償保險」，滿足喜愛表演活動者更心安的保障需求，目前市面上有台灣產險和新安東京海上產險推出無緣的票保險。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，以往臨時無法參加時，消費者會把票轉送親友或是想辦法轉賣，但是當突發狀況發生時，危機處理都來不及了，還要花腦筋想如何轉讓票券，實在太苦情，因此透過問卷及實地訪談消費者，設計出這個保險，讓大家就算去不成期待已久的盛會，也不至於讓荷包虧損。

這張保單承保活動類型包含音樂類、戲劇類、舞蹈類及雜藝類等四大類在台舉辦的演藝活動；針對消費者買演藝活動票券後最常面臨的無法參加的痛點，提出財務損失保障方案，像天災、身故、住院、急症、突然收到兵單（含點教召），或是準媽媽們被醫生叮囑要安胎等，只要憑未使用過的票券正本加上前述各類事故的證明，就可以申請全額票價的理賠，保費約為票價3%。

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上班族加班、外派出差的突發狀況也納入保障範圍，如果是因為以上工作因素而錯過表演活動，同樣憑未使用過的票券正本以及公司開立的加班或出差證明，可獲得九成票價的賠償，也同享一般事故保障範圍，保費約為票價13%。

若是演藝當天同行的親友若因為急症或住院不能參加，被保險人也可以選擇不參加活動，無法使用的票券同樣可以獲得理賠。