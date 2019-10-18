親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

黃昏時刻易撞鬼？日本妖怪民俗的靈界怪談

幸佳慧病逝 7成「壺腹癌」患者最明顯症狀是這個

元大銀美元新資金定存1個月 年息最高3.33%

2019-10-18 10:56經濟日報 廖賢龍

元大銀行為了滿足大部份客戶的需求，推出「超美利」美元新資金定存專案可享1個月年息最高3.33%，3個月年息最高3.0%，只要符合「新資金」條件（不限新台幣或美元）皆可來行辦理。

美國聯準會於今（2019）年9月中將聯邦資金利率目標區間調降1碼，各大銀行紛紛調整美元存款牌告利率。許多銀行近期推出「快閃」、「限量」的外幣方案，但幾乎都限制綁定高資產頂級客戶或每人限額承做等條件。

手上有充沛美元資金，或想透過美元規劃投資計劃的民眾，可參考近期元大銀行推出的「超美利美元定存專案」，活動期間從即日起至今年12月31日止。

定存元大美國聯準會
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

儲蓄險新保單 明年漲定了

2019-10-18 00:40

台新金 推動永續回響大

2019-10-18 02:50

玉山金 奪金控CSR大獎

2019-10-18 02:50

花旗拚亞洲 Babej領軍

2019-10-18 02:50

南港輪胎都更 聯貸300億

2019-10-18 02:50

獲貧金融奉獻獎 陳冲：救了合庫 最有成就感

2019-10-18 02:50

系統出包 花旗銀行2年遭罰千萬

2019-10-18 00:42

賭美元走升？這兩檔潛力債券ETF不可不知

2019-10-17 23:59

熱門文章

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top