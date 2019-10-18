元大銀美元新資金定存1個月 年息最高3.33%
元大銀行為了滿足大部份客戶的需求，推出「超美利」美元新資金定存專案可享1個月年息最高3.33%，3個月年息最高3.0%，只要符合「新資金」條件（不限新台幣或美元）皆可來行辦理。
美國聯準會於今（2019）年9月中將聯邦資金利率目標區間調降1碼，各大銀行紛紛調整美元存款牌告利率。許多銀行近期推出「快閃」、「限量」的外幣方案，但幾乎都限制綁定高資產頂級客戶或每人限額承做等條件。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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手上有充沛美元資金，或想透過美元規劃投資計劃的民眾，可參考近期元大銀行推出的「超美利美元定存專案」，活動期間從即日起至今年12月31日止。
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