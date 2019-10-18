親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

黃昏時刻易撞鬼？日本妖怪民俗的靈界怪談

幸佳慧病逝 7成「壺腹癌」患者最明顯症狀是這個

謝晨彥：景氣出現衰退時 即是良好投資美債時機

2019-10-18 10:55經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

豐彥財經執行長謝晨彥表示，債券是全球許多投資者的避險標的之一，因為它擁有穩定的配息及預期的價格溢酬。也因為這樣，在許多人的投資組合中，也會加入美債作為資產配置。因為美債穩定的報酬特性，投資美債的時機就變得十分重要。一般來說，在景氣出現衰退時即是良好投資美債的時機；相對的，當景氣良好時，相比於其他金融商品，投資美債的報酬就不那麼吸引人了。

美債有不同到期時間，粗略可分為短債，如2年期甚至小於1年期，長債則如10年期甚至更長。短債相較長債之下，更容易受到聯準會的利率政策影響，長債則較易受到大環境影響，如通膨、景氣，但債券公債的黃金投資時間大致相同。

美債的購買時機，往往是經濟局勢出現衰退、央行展開降息時。當聯準會展開降息至開始升息前，為適合投資美債的時間點，而當聯準會開始因通膨壓力而升息時，就是出脫美債的時機了。

當非農年增人數開始滑落時，以200萬人為基準，低於標準意味著美國就業市場出現飽和過熱，未來很有可能出現衰退的狀況。因此，當非農年增低於200萬人時，我們便必須留意，若持續滑落，債券很有可能會出現多頭格局。

接著透過與領先指標相同的統計模式，當非農年增人數小於0時買入美債，將巴克萊綜合投資級債券指數作為投資標的來看，未來90天以後的勝率來到100%，預期報酬也在一年後來到8.61%，同樣也是相當穩健的投資方式。

豐彥財經執行長謝晨彥 圖／謝晨彥提供
豐彥財經執行長謝晨彥 圖／謝晨彥提供
分享
非農年增交易美債勝率 圖／財經M平方；謝晨彥提供
非農年增交易美債勝率 圖／財經M平方；謝晨彥提供
分享

債券聯準會
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

儲蓄險新保單 明年漲定了

2019-10-18 00:40

台新金 推動永續回響大

2019-10-18 02:50

玉山金 奪金控CSR大獎

2019-10-18 02:50

花旗拚亞洲 Babej領軍

2019-10-18 02:50

南港輪胎都更 聯貸300億

2019-10-18 02:50

獲貧金融奉獻獎 陳冲：救了合庫 最有成就感

2019-10-18 02:50

系統出包 花旗銀行2年遭罰千萬

2019-10-18 00:42

賭美元走升？這兩檔潛力債券ETF不可不知

2019-10-17 23:59

明年保費將變貴 儲蓄險恐漲30%

2019-10-17 23:41

明年保費恐漲 壽險業憂心出現「保費懸崖」

2019-10-17 23:37

ATM跨行提領大當機 財金公司：工程師誤觸線路

2019-10-17 21:47

銀髮金融需求高 信託公會邀日專家介紹新型信託服務

2019-10-17 21:25

機車族風險高 意外傷害險做後盾

2019-10-17 20:50

再被罰500萬 花旗銀行：已即時更正、未有客戶受到損失

2019-10-17 19:35

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

馬國納閩經濟特區 4家國銀搶進開分行

2019-10-17 17:50

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

影／金融奉獻獎 現任金管會主委頒給前主委陳冲

2019-10-17 16:04

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

台灣Pay交易量值成長幅度 逾去年同期3倍

2019-10-17 14:39

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:10

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:50

經濟日報校園金融座談 聚焦FinTech發展

2019-10-14 00:27
看更多

熱門文章

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

藍委指蘇嘉全外甥任唐榮總座年薪400萬 批肥貓處處生

2019-10-17 12:16

明年保費將變貴 儲蓄險恐漲30%

2019-10-17 23:41

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38

ATM跨行提領大當機 財金公司：工程師誤觸線路

2019-10-17 21:47

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

台積Q3單季獲利逾千億 每天賺11億

2019-10-18 00:51

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

公股金融股息繳庫 四年新高

2019-10-18 02:50

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

法人：國巨、華新科營收爆發力可期

2019-10-17 23:57

被動元件龍頭村田喊市況回穩 國巨、華新科將迎拉貨潮

2019-10-18 01:08

明年保費恐漲 壽險業憂心出現「保費懸崖」

2019-10-17 23:37

鴻海大戰略 串起光學鏈

2019-10-18 01:08

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

林口新創園啟動 蘇貞昌宣布兩大利多

2019-10-17 17:35

台積法說會後 兩外資調升目標價

2019-10-17 23:57

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

儲蓄險新保單 明年漲定了

2019-10-18 00:40

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

鴻海集團加碼投資日本康達智 FIT砸17億元

2019-10-17 19:37

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

台積資本支出加碼千億 歷年最大手筆

2019-10-18 01:08

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

需求強勁 光學鏡頭廠明年再掀擴產賽

2019-10-17 23:57

全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器

2019-10-17 14:48

新光銀行身分驗證創舉 央行業務局長站台肯定

2019-10-17 20:18

市場派質疑林郭文艷申讓持股 大同：個人考量與公司無關

2019-10-17 18:58

暗示iPhone11帶動營運 童子賢：和碩業績「秋高氣爽」

2019-10-17 23:40

蘇嘉全外甥任唐榮總座 藍委批肥貓處處生

2019-10-17 14:19

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

華銀主辦世界明珠都更聯貸 總銷規模上看800億

2019-10-17 18:54

信義百貨周年慶 雙雄對尬

2019-10-18 01:22

再被罰500萬 花旗銀行：已即時更正、未有客戶受到損失

2019-10-17 19:35

台積「化妝師」孫又文年底退休

2019-10-17 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top