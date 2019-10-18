謝晨彥：景氣出現衰退時 即是良好投資美債時機
2019-10-18 10:55
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
豐彥財經執行長謝晨彥表示，債券是全球許多投資者的避險標的之一，因為它擁有穩定的配息及預期的價格溢酬。也因為這樣，在許多人的投資組合中，也會加入美債作為資產配置。因為美債穩定的報酬特性，投資美債的時機就變得十分重要。一般來說，在景氣出現衰退時即是良好投資美債的時機；相對的，當景氣良好時，相比於其他金融商品，投資美債的報酬就不那麼吸引人了。
美債有不同到期時間，粗略可分為短債，如2年期甚至小於1年期，長債則如10年期甚至更長。短債相較長債之下，更容易受到聯準會的利率政策影響，長債則較易受到大環境影響，如通膨、景氣，但債券公債的黃金投資時間大致相同。
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美債的購買時機，往往是經濟局勢出現衰退、央行展開降息時。當聯準會展開降息至開始升息前，為適合投資美債的時間點，而當聯準會開始因通膨壓力而升息時，就是出脫美債的時機了。
當非農年增人數開始滑落時，以200萬人為基準，低於標準意味著美國就業市場出現飽和過熱，未來很有可能出現衰退的狀況。因此，當非農年增低於200萬人時，我們便必須留意，若持續滑落，債券很有可能會出現多頭格局。
接著透過與領先指標相同的統計模式，當非農年增人數小於0時買入美債，將巴克萊綜合投資級債券指數作為投資標的來看，未來90天以後的勝率來到100%，預期報酬也在一年後來到8.61%，同樣也是相當穩健的投資方式。
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