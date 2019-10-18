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800億大案「世界明珠」 華銀取得不動產開發信託業務

2019-10-18 07:59經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

市場矚目，銷售規模上看800億元的超級大案「世界明珠」，已由南港輪胎等本都更案所有權人與華南銀行共同簽訂不動產開發信託。

華南銀行表示，該案銷售規模上看800億元，目前建築規劃8棟，其中6棟為住宅、2棟將新建商辦，將為史上總銷規模最大案。

「世界明珠」的第一位買家聯強國際，在今年9月16日正式舉辦簽約記者會 ，大手筆砸下高達63.58億元購置辦公大樓，本案除聯貸籌組取得的興建資金外，預售價金亦全數交由華南銀行信託管理，以確保資金專款專用。

華南銀行都更建商
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