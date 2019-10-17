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賭美元走升？這兩檔潛力債券ETF不可不知

2019-10-17 23:59經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

新台幣強升，今（17）天台幣兌美元匯率以30.681作收，法人預期，短線將測試30.5大關，中線則在30.5-31窄幅波動；想押寶台幣未來回貶的投資人，除了從銀行換匯，也能從台股買進極短天期的債券ETF，這類產品的績效表現和新台幣兌美元匯率高度連動。

櫃買中心公告，明日將有五檔債券ETF掛牌，包括群益0-1年期美國公債ETF（00859B）、群益1-5年投資級公司債ETF（00860B）、中國信託20年以上BBB級美元公司債ETF（00862B）、中國信託10年以上電信債ETF（00863B）以及中國信託0-1年美國公債ETF（00864B）。其中，兩檔0-1年期的債券ETF，都是買極短天期的美國公債。

法人指出，極短天期債券ETF和天期較長的債券ETF比較，特色一是前者殖利率較低，目前美國1年期公債殖利率約1.8%，但高於國內活儲，有提高閒錢孳息的功能，其次是ETF的淨值績效和台幣對美元匯率高度連動，特別適用於美元轉強，布局這類ETF可賺到貼近匯差的收益。

一些熟悉基金的投資人，習慣透過貨幣型基金賺匯差，極短債ETF和其道理相似。

因貨幣型基金主要投資存續期低於1年的定存單或債券，想參與美元轉強，可透過投資美元貨幣型基金，其投資內容所反映的基金績效會與美元升值價差接近，而極短債ETF不投資定存單、但買進極短天期的債券，因此兩者都是能參與美元升值的替代工具。

不過由於極短債ETF以債券為部位，績效仍會受債券波動影響，較適合於債券低波動時布局。

以近期來說，美股強漲一度帶動美債殖利率衝高，近日殖利率波動明顯降低，欲押寶美元升值機會的投資人可留意。

即將掛牌的群益0-1年期美國公債和中國信託0-1年美國公債ETF，兩者連結指數的成分債相近，在投資布局上，建議可觀察掛牌後的買賣價差、流動性和規模等擇優布局。據公告，目前群益0-1年美國公債ETF掛牌前的成立規模有5.6億元，中信則達到7億元。

投資人若習慣股市交易，想賺新台幣對美元匯差，可考慮極短天期的債券ETF。報系資料...
投資人若習慣股市交易，想賺新台幣對美元匯差，可考慮極短天期的債券ETF。報系資料照
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