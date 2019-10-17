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ATM跨行提領大當機 財金公司：工程師誤觸線路

2019-10-17 21:47經濟日報 記者陳美君╱台北即時報導

國內銀行ATM今天傍晚傳大當機，導致民眾無法跨行提款。 圖／聯合報系資料照片
國內銀行ATM今天傍晚傳大當機，導致民眾無法跨行提款。 圖／聯合報系資料照片
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對於今天發生ATM大當機現象，財金公司表示，今日下午工程師至機房進行例行性維護，誤觸一條線路，致跨行系統於下午5時42分起陸續發生網路異常狀況，經緊急巡檢內外部網路後，系統已於下午6時18分完全恢復，請民眾安心使用，造成不便，謹致歉意，如有使用問題，請洽詢財金公司客服專線(02)2630-1222，或向往來金融機構洽詢。

【中央社／台北17日電】

國內銀行ATM今天傍晚傳大當機，導致民眾無法跨行提款。金管會指出，向財金公司了解，造成ATM跨行提款問題主要是因為IBM工程師進行定期維修，誤碰到內部網路線造成系統當機。

今天傍晚有網友在PTT發文指出，想要領錢，但換了3台ATM、3家銀行都無法跨行提款，只能到自行ATM才能提領現金。

金管會銀行局官員指出，向財金公司了解，這次造成ATM跨行提款問題主要是因為IBM工程師到公司進行定期維修，不小心碰到內部網路線造成系統當機；財金公司也強調，跟中華電信外網流量並沒有關係。

銀行局也表示，會再了解工程師不小心碰到的原因，至於這次問題跟去年財金公司系統當機原因不一樣，會要求財金公司警惕作改善。

主要負責銀行間轉帳清算的財金資訊公司董事長林國良稍早曾表示，目前已恢復正常，後續進一步了解發生原因。

2018年8月18日，財金公司也曾因IBM大型主機連線管理系統程式異常，導致全台ATM、網路銀行當機1個多小時無法領錢，財金公司並因此遭金管會開罰新台幣150萬元。

工程師ATM金管會
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