機車族風險高 意外傷害險做後盾

2019-10-17 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



根據交通部統計，截至108年8月，國人持有機車數量高達1391萬輛以上，相當於平均每1.65人就有1人擁有機車。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

騎乘機車所暴露在外的高度意外風險，因外送員交通意外新聞而被凸顯。根據交通部統計，截至108年8月，國人持有機車數量高達1391萬輛以上，相當於平均每1.65人就有1人擁有機車。警政署統計，在所有交通事故傷亡中，以騎乘機車的占比最高，占死亡人數的47%，受傷人數的75.3%。

機車因便利、經濟且機動性高等優點，已成為民眾不可或缺的交通工具，然而，騎乘機車卻是俗稱的「人包鐵」，除安全帽之外幾乎沒有任何保護裝備，一旦發生交通事故，相對的易導致嚴重傷亡。

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英國保誠人壽建議，機車騎士除第三人責任險之外，應該加強自己應有的保障，尤其外送員、郵差、快遞等人員，工作是以機車為主要交通工具，應讓自己在為工作打拼之時能更安心無虞。

保誠人壽「e騎幸福意外傷害保險」針對自駕機車的族群而設計，除了一般意外險涵蓋的意外傷害身故保險金、意外傷害一至六級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金外，還特別提供了自駕機車意外傷害身故保險金。

以30歲男性為例，投保英國保誠人壽「e騎幸福意外傷害保險」保額100萬元，每天不到一塊錢，只要是自駕機車時遭受「意外傷害事故」，不限於自己的機車、自用或營業用車，舉凡道路交通安全規則所規範之二輪或三輪之普通重型、大型重型、普通輕型、小型輕型機車都在保障範圍內，為機車族提供具體實質的保障。