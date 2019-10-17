親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

機車族風險高 意外傷害險做後盾

2019-10-17 20:50聯合報 記者沈婉玉／即時報導

根據交通部統計，截至108年8月，國人持有機車數量高達1391萬輛以上，相當於平...
根據交通部統計，截至108年8月，國人持有機車數量高達1391萬輛以上，相當於平均每1.65人就有1人擁有機車。圖／聯合報系資料照片
分享

騎乘機車所暴露在外的高度意外風險，因外送員交通意外新聞而被凸顯。根據交通部統計，截至108年8月，國人持有機車數量高達1391萬輛以上，相當於平均每1.65人就有1人擁有機車。警政署統計，在所有交通事故傷亡中，以騎乘機車的占比最高，占死亡人數的47%，受傷人數的75.3%。

機車因便利、經濟且機動性高等優點，已成為民眾不可或缺的交通工具，然而，騎乘機車卻是俗稱的「人包鐵」，除安全帽之外幾乎沒有任何保護裝備，一旦發生交通事故，相對的易導致嚴重傷亡。

國保誠人壽建議，機車騎士除第三人責任險之外，應該加強自己應有的保障，尤其外送員、郵差、快遞等人員，工作是以機車為主要交通工具，應讓自己在為工作打拼之時能更安心無虞。

保誠人壽「e騎幸福意外傷害保險」針對自駕機車的族群而設計，除了一般意外險涵蓋的意外傷害身故保險金、意外傷害一至六級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金外，還特別提供了自駕機車意外傷害身故保險金。

以30歲男性為例，投保英國保誠人壽「e騎幸福意外傷害保險」保額100萬元，每天不到一塊錢，只要是自駕機車時遭受「意外傷害事故」，不限於自己的機車、自用或營業用車，舉凡道路交通安全規則所規範之二輪或三輪之普通重型、大型重型、普通輕型、小型輕型機車都在保障範圍內，為機車族提供具體實質的保障。

保險金國保騎士機車族
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

再被罰500萬 花旗銀行：已即時更正、未有客戶受到損失

2019-10-17 19:35

馬國納閩經濟特區 4家國銀搶進開分行

2019-10-17 17:50

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

影／金融奉獻獎 現任金管會主委頒給前主委陳冲

2019-10-17 16:04

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

台灣Pay交易量值成長幅度 逾去年同期3倍

2019-10-17 14:39

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:10

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:50

富邦金與全球企業交流 帶動正向改變

2019-10-17 03:42

富邦金永續經營 國際發光

2019-10-17 03:42

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

香港情勢趨壞 央行盯香港資金移動

2019-10-16 23:45

國銀大陸分行有盈餘 要打銷逾放

2019-10-16 23:45

中壽應對IFRS 17 不須增資

2019-10-16 23:26

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

開放銀行首階段API上線 估明春啟動

2019-10-16 23:20

開放銀行TSP業者 麻布記帳合作夥伴最多

2019-10-16 23:17

共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

經濟日報校園金融座談 聚焦FinTech發展

2019-10-14 00:27
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

藍委指蘇嘉全外甥任唐榮總座年薪400萬 批肥貓處處生

2019-10-17 12:16

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大

2019-10-17 18:37

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38

確定了！裕隆董事會通過 新店裕隆城暫停住宅區施工

2019-10-17 19:48

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

太陽能業者轉型 模組營收超越電池

2019-10-16 23:17

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

泡湯住宿最推哪？全台十大熱銷溫泉飯店報你知

2019-10-17 10:41

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19

全台最大新創聚落 林口新創園最多國際加速器

2019-10-17 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top