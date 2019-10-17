新光銀行身分驗證創舉 央行業務局長站台肯定

2019-10-17 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



新光銀行創新身分驗證模式，把全家便利商店的互動式多媒體機台(FamiPort)變成高強度身分驗證平台，民眾無論開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、數位帳戶升級，或申請約定帳戶扣款，都能在FamiPort上完成。

中央銀行業務局長陳一端很少出席業者舉辦的活動，為鼓勵創新，她17日下午不但親自出席新光銀行上述創新服務記者會，還擔任致詞嘉賓。

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陳一端表示，政府2015年制訂五年倍增目標，2020年底，我國電子化支付的比率要超過一半，在金融業與金融科技業者積極創新下，今年上半年，電子支付比率已經上升到43%。

陳一端說，線上服務延伸到線下實體通路是近年各界努力的目標，新光銀行研發的「立碼驗」服務，正是線上服務延伸到線下的應用案例，民眾到實體通路消費購物，順便辦理費用代繳，是金融服務融入民眾生活場景很好的應用。

台灣票據交換所董事長陳秋棠也指出，企業提供客戶申請約定扣款，但客戶家裡沒有讀卡機，如此可透過FamiPort讀取自然人憑證或晶片金融卡，進行高強度的身分驗證。

新光銀行的「立碼驗」除了串接FamiPort，也連結台灣票據交換所的電子化授權服務(eDDA)平台，這也讓民眾在全家便利商店做完身分驗證後，即可完成約定扣款的申請，免除紙本作業需10到15天，或線上辦理卻無讀卡機的困擾。

新光銀行表示，「立碼驗」的應用範圍很廣，除了申請約定扣款，還包括：會員認證、申請電子戶籍謄本、數位帳戶升級...等等，因此「立碼驗」的服務對象，除了一般企業，也包括銀行同業。