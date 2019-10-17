再被罰500萬 花旗銀行：已即時更正、未有客戶受到損失

2019-10-17 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



針對今（17）日遭金管會裁罰500萬元，花旗銀行傍晚回應指出，尊重主管機關決議。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

針對今（17）日遭金管會裁罰500萬元，花旗銀行傍晚回應指出，尊重主管機關決議。該事件發生之後，已即時更正，並沒有客戶因此受到損失，但為避免類似事件再次發生，已經增加相關系統的投資以確保系統的穩定性。

花旗銀並指出，再次重申，保護客戶權益向來是本行首要目標，客戶在花旗的存款非常安全，客戶如對帳戶有任何疑問，敬請隨時向分行或24小時無休的客服中心詢問。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

金管會今日針對元月30日凌晨作業批次未完整過帳，導致存款餘額歸零相關缺失，重罰500萬元，加計前二次分別各自罰款250萬元，二年來已重罰1,000萬元。花旗銀行也承諾金管會，將積極改善，確保明年底前資訊系統都不再出錯。

針對開罰500萬元，銀行局官員表示，主要是考量花旗銀有立即處理、沒有客戶損失，事後也承諾有完整處理，因此酌與罰款500萬元，據銀行法第129條第7款規定，罰鍰最低200萬元最高可罰至1000萬元。