形象產品服務受肯定 國泰獲財訊金融獎金質獎

2019-10-17 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



第10屆「2019財訊金融獎」舉行頒獎典禮，國泰金控及其子公司國泰人壽、國泰世華銀行相繼獲獎，其中國壽一連奪得「最佳壽險形象」、「最佳壽險服務」、「最佳壽險產品」三項金質獎，包辦了壽險獎類的三項桂冠且創下連續三年均獲獎的殊榮；國泰世華銀行獲頒「最佳銀行服務」金質獎；國泰金控則是「最佳金控企業社會責任」優質獎，展現出國泰不斷優化客戶服務體驗的品牌形象。

2019財訊金融獎是由資誠聯合會計師事務所和財訊共同主辦，財團法人台灣金融研訓院、山水民意研究股份有限公司共同協辦，是國內針對金融產業的評選調查之一，獎項共分為金控CSR、銀行獎、壽險獎、證券獎、基金獎、Fintech創新應用獎等，主要透過消費者民意調查，同時結合專業評審的評選，為國內重要的金融評比調查，深具影響力。

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今年壽險類獎項，國泰人壽一口氣連奪三項金質獎，國壽表示，在數位金融時代，積極應用科技創新，以改善作業流程、提升客戶體驗。日前國泰人壽與異業合作的監理沙盒案正式通過，旨在打造以客戶為中心的旅平險投保場景，為台灣監理沙盒首創保險業案例，這與國泰推動的數位轉型「What if We Could」的品牌精神相契合，勇於嘗試與解決客戶的痛點，期待能更靈敏、更好奇、更有勇氣的創造新的可能性，提供更便利的金融服務和有別於以往的客戶體驗。