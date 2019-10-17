華銀主辦世界明珠都更聯貸 總銷規模上看800億

2019-10-17 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北即時報導



華銀配合都更政策動起來，位於南港「世界明珠」超級大案，已由南港輪胎等為本都更案所有權人，與華南銀行共同簽訂不動產開發信託。記者徐力剛／攝影 分享 facebook

華銀配合都更政策動起來，位於南港「世界明珠」超級大案，已由南港輪胎等為本都更案所有權人，與華南銀行共同簽訂不動產開發信託，同時，本案興建資金預計籌組約300億元聯貸案，預計約有15家國銀加入參貸行列。

「世界明珠」銷售規模上看800億元，目前建築規劃八棟，當中六棟為住宅、兩棟將新建商辦，將為史上總銷規模最大案。華銀高層主管表示，建地超過9,000坪，可銷售面積高達60,000坪，至少也要三、五年才會完工。

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華銀高層主管說，由於都更放款不會列入銀行法72-2條30%限制，所以各家銀行參貸意願高，現在就等各家銀行審核通過後，期望能在年底前正式簽聯貸合約。

至於擔保部分，華銀高層主管說，由於該塊土地位於南港精華區，價值很高，經鑑價公司評鑑該土地之估值約330億元，但行庫評估的會較為保守，約250億元左右。

除此，「世界明珠」的首位買家聯強國際，於9月16日正式舉辦簽約記者會，大手筆砸下高達63.58億元購置辦公大樓，本案除聯貸籌組取得的興建資金外，預售價金亦全數交由華南銀行信託管理，以確保資金專款專用。

華銀自2002年迄今，累計不動產信託包括都更及危老案件達394件、累計管理信託資產超過1000億元。該行2017年起推出危老專案貸款，只要符合「危老條例」的老舊建築物，可向華銀申貸所需重建資金，最高可全額貸款，今年已完成北市新明路案、忠孝東路案、新生南路案等多起危老貸款融資申請案件，協助地主自力更新。