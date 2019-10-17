華銀主辦南港輪胎世界明珠都更聯貸 史上總銷規模最大
2019-10-17 18:37
聯合報 記者沈婉玉
／即時報導
備受矚目的南港輪胎「世界明珠」超級大案，銷售規模上看800億元。華南銀行表示，已與南港輪胎簽訂不動產開發信託。本案興建資金預計籌組約300億元聯貸案，預售價金將全數交由華南銀行信託管理，以確保資金專款專用。
華銀表示，世界明珠目前建築規劃8棟，當中6棟為住宅、2棟將新建商辦，是史上總銷規模最大案。
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南港輪胎南港廠開發案「世界明珠」未公開就已獲企業認購，南港輪胎日前指出，已與聯強國際簽訂買賣備忘錄，將二棟辦公大樓中的H棟其13～27樓共15個樓層及100個停車位出售給聯強，總金額為63.58億元。
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