責任準備金利率調降 新台幣、外幣保費明年漲定了
2019-10-17 18:35
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
保險局預計11月將公布明年壽險業各幣別新契約責任準備金利率。金管會主委顧立雄今天表示，責任準備金利率一定會調降，新台幣跟外幣都是。責任準備金利率調降後，明年儲蓄險保單可能將變貴。
美國聯準會邁入降息腳步，各家壽險公司今年也都陸續調降保單宣告利率。金管會主委顧立雄今天透露，預計11月份將公布明年各幣別保單的責任準備金利率，預估責任準備金利率將會調降，新台幣跟外幣保單都會調降。
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若保單責任準備金利率越高，壽險公司提存壓力會越大，就容易反映在保費上，因此若明年責任準備金利率下降，明年新契約儲蓄險保費將變貴。
保險局今年只調高美元保單新契約責任準備金利率，新台幣、人民幣、澳幣等保單的新契約責準金利率都維持不變，6年期以下的美元保單調升2碼到1.75%，6年期美元保單保費降4%到6%；而6年期到10年期調升1碼到2%，今年保費降2%到3%。
若明年美元保單新契約責任準備金利率調降1碼，預估美元保單保費明年將漲4%到6%；若明年責任準備金利率降2碼，預估美元保單保費明年也會漲2%到3%。
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