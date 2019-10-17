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歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

馬國納閩經濟特區 4家國銀搶進開分行

2019-10-17 17:50聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

金管會今天宣布同意台新銀行向馬來西亞主管機關申請設立納閩分行，據金管會統計，目前國銀已經有3家銀行在當地設分行，包括國泰世華銀、兆豐銀、台中商銀，主要就是看中馬來西亞將納閩設為境外的經濟特區。

台新銀行規畫在馬來西亞納閩設立分行，這是國銀第四家搶進納閩。銀行局表示，馬來西亞將納閩設為機融特許的經濟特區，就類似境外金融中心的概念，開放外資銀行進去進行境外金融服務業務。

根據金管會統計，目前3家在納閩設立分行的國銀，截止今年底前，3家國銀在當地共獲利新台幣一億元。另有中信銀行也在吉隆坡設立代表人辦事處。

台新銀行表示，為進一步掌握東協商機，擴大提供顧客金融服務網絡，提升海外獲利，並配合新南向政策，因此設立馬來西亞納閩分行，並同時成立吉隆坡行銷服務處，以掌握潛在金融業務契機，並開拓國際金融業務。

馬來西亞金管會台新
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