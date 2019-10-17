馬國納閩經濟特區 4家國銀搶進開分行
2019-10-17 17:50
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
金管會今天宣布同意台新銀行向馬來西亞主管機關申請設立納閩分行，據金管會統計，目前國銀已經有3家銀行在當地設分行，包括國泰世華銀、兆豐銀、台中商銀，主要就是看中馬來西亞將納閩設為境外的經濟特區。
台新銀行規畫在馬來西亞納閩設立分行，這是國銀第四家搶進納閩。銀行局表示，馬來西亞將納閩設為機融特許的經濟特區，就類似境外金融中心的概念，開放外資銀行進去進行境外金融服務業務。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
根據金管會統計，目前3家在納閩設立分行的國銀，截止今年底前，3家國銀在當地共獲利新台幣一億元。另有中信銀行也在吉隆坡設立代表人辦事處。
台新銀行表示，為進一步掌握東協商機，擴大提供顧客金融服務網絡，提升海外獲利，並配合新南向政策，因此設立馬來西亞納閩分行，並同時成立吉隆坡行銷服務處，以掌握潛在金融業務契機，並開拓國際金融業務。
留言