台新銀馬來西亞納閩分行獲准 今年國銀新南向設七據點

2019-10-17 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會今（17）日宣布核准同意台新國際商業銀行向馬來西亞主管機關申請設立納閩分行，為目前到馬來西亞設立分行的第四家國銀，其他三家分別是國泰世華銀、兆豐銀及台中銀，此外中國信託在吉隆坡也設有一處辦事處。

銀行局副局長黃光熙表示，納閩是特似我國的境外金融中心OBU，讓外資金融機構從事金融業務，較具多元性，目前在馬來西亞納閩設立分行的四國銀今年上半年合計獲利約新台幣1億元。

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同時據金管會統計，今年以來國銀新南向東南亞共計設立七個據點，分別在寮國設一家分行、柬埔寨三家支行及越南一家分行一家辦事處，加上台新銀馬來西亞納閩分行，今年新南向新增的據點為六家。寮國是銀永珍分行，柬埔寨是合庫銀金邊分行堆谷支行、一銀今年在金邊設立二支行，分別是新金邊支行及271外環道路支行。此外越南也新增一家分行與一個辦事處，都是聯邦銀行，各是峴港分行及河內代表人辦事處。