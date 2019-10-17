潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



潤寅集團涉嫌向國內13家銀行詐貸84億元，金管會今天一次開罰9家銀行總共800萬元，其中以中小企銀、王道銀行各被罰200萬元最重。本報資料照片 分享 facebook

潤寅集團涉嫌向國內13家銀行詐貸84億元，金管會今天一次開罰9家銀行總共800萬元，其中以中小企銀、王道銀行各被罰200萬元最重。

銀行局副局長黃光熙指出，七月初時預估，潤寅向13家銀行詐貸，當時初估整體銀行共損失55億元。另核貸前五大銀行包括王道銀行14億、台企銀13億、星展銀行9億、元大銀8億、兆豐銀6億。

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中小企銀跟王道銀行都被金管會認為在徵授信作業上有缺失，情節較重，因此被罰最重。中小企銀對於潤寅集團的銷售情形、營業額、收款天期及營業週期評估作業有待加強，就潤寅集團銷售對象有集中特定企業的情形，沒有確實查證銷售對象的內容、增貸額度於短期間用罄的原因沒有妥適掌握，顯示風險意識有待強化，且應收帳款融資案件撥款前，潤寅集團提供的交易文件審核、撥款後貸款資金流向，中小企銀也應再審慎，因此開罰200萬元。

銀行局也指出，王道銀行沒有確實評估潤寅集團實際營運週轉金需求，核貸金額與潤寅集團營運規模的關連性沒有妥適評估，風險控管有待加強；應收帳款融資案件撥款前未加強審查潤寅集團提供的交易文件及照會買方，以評估交易真實性；且王道銀行沒有實際瞭解應收帳款買方未依約還款原因。針對王道銀行開罰200萬元。

但元大銀行、星展銀行、兆豐銀行等3家銀行也被徵授信作業缺失，卻只有被處以糾正，銀行局說，因為星展跟元大在評估過程有考慮潤寅的營收情形，因此有做授信風險額度調整，相較於王道銀行跟中小企銀就比較沒有。

另華南銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合作金庫銀行也被金管會認為在存匯作業上有缺失。華南銀被罰150萬元，國泰、第一銀各罰100萬元，合庫被罰50萬元。

但13家銀行中仍有4家銀行沒被罰，包括高雄銀、陽信銀行、玉山銀行、安泰銀行。銀行局說，這四家銀行貸給潤寅的金額非常低，不到一億元，所以只要求這四家銀行要留意。