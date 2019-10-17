親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21經濟日報 記者葉憶如／即時報導

花旗銀行IT資訊系統頻頻出錯，金管會今（17）日針對元月30日凌晨作業批次未完整...
花旗銀行IT資訊系統頻頻出錯，金管會今（17）日針對元月30日凌晨作業批次未完整過帳，導致存款餘額歸零相關缺失，重罰500萬元。本報資料照片
分享

花旗銀行IT資訊系統頻頻出錯，二年內出現包括多收信用卡計息費用、預繳卡費被盜刷與存款戶突然歸零等種種狀況，金管會今（17）日針對元月30日凌晨作業批次未完整過帳，導致存款餘額歸零相關缺失，重罰500萬元，加計前二次分別各自罰款250萬元，二年來已重罰1,000萬元。花旗銀行也承諾金管會，將積極改善，確保明年底前資訊系統都不再出錯。

花旗IT資訊系統已有三次出錯紀錄，包括去年2月，花旗爆出信用卡計息邏輯帳務系統出錯，導致超收客戶帳款，30 萬人受影響，被多收了新台幣3100萬，金管會對此開罰250萬元。這是首度有台灣的銀行信用卡帳務系統出問題。去年 11 月，有客戶鑽花旗預繳卡費系統的漏洞，盜刷6300萬，金管會也對此開罰250萬元，今年元月底花旗銀行IT資訊系統出錯，有客戶存款全部歸零，經查核10個月後，金管會完成裁罰報告。

銀行局副局長黃光熙表示，花旗銀行今年元月在執行批次作業部分交易檔案時，因未完整過帳至主機系統，導致客戶新台幣帳戶餘額不正確，顯示其資訊系統之穩定性、可靠性及安全性控管不足，核有委外作業未建立有效內部控制與稽核制度，監督位於新加坡的受委託機構亞太資訊中心，在系統軟硬體、人員、測試、檢核等相關內控機制之執行欠缺有效性，核與行為時銀行法第45條之1第3項規定不符，依規定核處新台幣500萬元罰鍰。

據銀行法第129條第7款規定，罰鍰最低200萬元最高可罰至1000萬元。但花旗銀行IT資訊系統已三度出錯，只罰500萬元，銀行局官員表示，這次是考量其有立即處理、沒有客戶損失，事後也承諾有完整處理，因此酌與罰款500萬元。若加計去年2月與11月各自再罰250萬元，這二年來花旗銀行因IT資訊系統出錯，已遭金管會罰款1,000萬元。

花旗金管會新台幣
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

「台灣Pay」交易量成長3倍 林國良：不需打掉重練

2019-10-17 16:19

責任準備金利率調降　新台幣、外幣保費明年漲定了

2019-10-17 18:35

馬國納閩經濟特區 4家國銀搶進開分行

2019-10-17 17:50

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16

影／金融奉獻獎 現任金管會主委頒給前主委陳冲

2019-10-17 16:04

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

台灣Pay交易量值成長幅度 逾去年同期3倍

2019-10-17 14:39

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:10

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:50

富邦金與全球企業交流 帶動正向改變

2019-10-17 03:42

富邦金永續經營 國際發光

2019-10-17 03:42

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

香港情勢趨壞 央行盯香港資金移動

2019-10-16 23:45

國銀大陸分行有盈餘 要打銷逾放

2019-10-16 23:45

中壽應對IFRS 17 不須增資

2019-10-16 23:26

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

開放銀行首階段API上線 估明春啟動

2019-10-16 23:20

開放銀行TSP業者 麻布記帳合作夥伴最多

2019-10-16 23:17

共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48

台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

經濟日報校園金融座談 聚焦FinTech發展

2019-10-14 00:27
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被抓到網銀缺失及違規兼職 金管會開罰二金融機構

2019-10-16 19:59

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

2019-10-17 17:31

郭台銘今年生日怎麼過？ 幕僚這樣說

2019-10-17 12:04

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

茅台市值相當台積電 謝金河：兩岸資本市場風貌值玩味

2019-10-17 13:00

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

家人過戶土地只繳土增稅 錯！

2019-10-17 14:39

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

「黑郭人士」威脅家人安全 郭台銘將採取法律行動

2019-10-17 12:14

資策會區塊鏈導入智取櫃 創共享平台新商機

2019-10-16 21:02

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

鴻海呂芳銘首次表態：專網要「專頻」 越快越好

2019-10-16 21:01

第三航廈2023年才完工能負荷成長旅次？ 桃機董座這樣說

2019-10-17 11:34

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

太陽能業者轉型 模組營收超越電池

2019-10-16 23:17

陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24

台積電調高今年資本支出 預估介於140~150億美元

2019-10-17 16:35

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21

長榮航線上旅展 推超殺機票

2019-10-16 23:52

藍委指蘇嘉全外甥任唐榮總座年薪400萬 批肥貓處處生

2019-10-17 12:16

香港外匯教父用鏡頭紀錄旅行 跨海來誠品信義開展

2019-10-16 19:35

IMF調降台灣成長率至2% 許勝雄：今明年經濟仍嚴峻

2019-10-17 00:28

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28

「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top