花旗銀IT系統二年三次大出錯 金管會共開罰1,000萬元

2019-10-17 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



花旗銀行IT資訊系統頻頻出錯，金管會今（17）日針對元月30日凌晨作業批次未完整過帳，導致存款餘額歸零相關缺失，重罰500萬元。本報資料照片 分享 facebook

花旗銀行IT資訊系統頻頻出錯，二年內出現包括多收信用卡計息費用、預繳卡費被盜刷與存款戶突然歸零等種種狀況，金管會今（17）日針對元月30日凌晨作業批次未完整過帳，導致存款餘額歸零相關缺失，重罰500萬元，加計前二次分別各自罰款250萬元，二年來已重罰1,000萬元。花旗銀行也承諾金管會，將積極改善，確保明年底前資訊系統都不再出錯。

花旗IT資訊系統已有三次出錯紀錄，包括去年2月，花旗爆出信用卡計息邏輯帳務系統出錯，導致超收客戶帳款，30 萬人受影響，被多收了新台幣3100萬，金管會對此開罰250萬元。這是首度有台灣的銀行信用卡帳務系統出問題。去年 11 月，有客戶鑽花旗預繳卡費系統的漏洞，盜刷6300萬，金管會也對此開罰250萬元，今年元月底花旗銀行IT資訊系統出錯，有客戶存款全部歸零，經查核10個月後，金管會完成裁罰報告。

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銀行局副局長黃光熙表示，花旗銀行今年元月在執行批次作業部分交易檔案時，因未完整過帳至主機系統，導致客戶新台幣帳戶餘額不正確，顯示其資訊系統之穩定性、可靠性及安全性控管不足，核有委外作業未建立有效內部控制與稽核制度，監督位於新加坡的受委託機構亞太資訊中心，在系統軟硬體、人員、測試、檢核等相關內控機制之執行欠缺有效性，核與行為時銀行法第45條之1第3項規定不符，依規定核處新台幣500萬元罰鍰。

據銀行法第129條第7款規定，罰鍰最低200萬元最高可罰至1000萬元。但花旗銀行IT資訊系統已三度出錯，只罰500萬元，銀行局官員表示，這次是考量其有立即處理、沒有客戶損失，事後也承諾有完整處理，因此酌與罰款500萬元。若加計去年2月與11月各自再罰250萬元，這二年來花旗銀行因IT資訊系統出錯，已遭金管會罰款1,000萬元。