爭取台商回流商機 台銀境外資金匯回專法講座開跑

2019-10-17 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



台灣銀行響應政府積極推動台商資金回流及因應「境外資金匯回管理運用及課稅條例」正式施行，10月16日至11月1日於台北、桃園、台中、台南、高雄及屏東陸續舉辦六場「台商回台投資暨境外資金匯回專法客戶說明會」，以協助客戶了解專法及其子法的重要內涵及運用，引導境外資金順利回流，挹注國內產業及金融市場。

甫於8月15日正式上路的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，無論個人或營利事業在兩年內將境外資金匯回，就可享第一年8％、第二年10％優惠稅率，若實質投資更可獎勵退還半額稅款，相當於可享最低4%優惠稅率；預期對台商的境外資金布局，將能有效發揮鮭魚返鄉的回流效果。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台銀本次特別邀請各區國稅局、安侯建業聯合會計師事務所及投資台灣事務所等單位共同舉辦六場說明會，除介紹境外資金匯回專法之重點、租稅優惠、案例分享及投資台灣三大方案之重要方針外，現場並有該行整合內部各領域專才組成之服務團隊，提供後續包括投資及融資諮詢、信託業務到財富管理等一站式金融服務方案，協助客戶掌握先機，妥善安排資金及財務規畫，共創銀行與客戶互利雙贏。

另為掌握台商回流商機，並協助境外匯回資金從事實質投資，該行除積極配合國發基金推動「歡迎台商回台投資專案貸款」，並以自有資金訂定「台商回台購建廠地廠房優惠貸款專案」，充分滿足客戶額外的資金需求。