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爭取台商回流商機 台銀境外資金匯回專法講座開跑

2019-10-17 17:18經濟日報 記者陳美君／即時報導

台灣銀行響應政府積極推動台商資金回流及因應「境外資金匯回管理運用及課稅條例」正式施行，10月16日至11月1日於台北、桃園、台中、台南、高雄及屏東陸續舉辦六場「台商回台投資暨境外資金匯回專法客戶說明會」，以協助客戶了解專法及其子法的重要內涵及運用，引導境外資金順利回流，挹注國內產業及金融市場。

甫於8月15日正式上路的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，無論個人或營利事業在兩年內將境外資金匯回，就可享第一年8％、第二年10％優惠稅率，若實質投資更可獎勵退還半額稅款，相當於可享最低4%優惠稅率；預期對台商的境外資金布局，將能有效發揮鮭魚返鄉的回流效果。

台銀本次特別邀請各區國稅局、安侯建業聯合會計師事務所及投資台灣事務所等單位共同舉辦六場說明會，除介紹境外資金匯回專法之重點、租稅優惠、案例分享及投資台灣三大方案之重要方針外，現場並有該行整合內部各領域專才組成之服務團隊，提供後續包括投資及融資諮詢、信託業務到財富管理等一站式金融服務方案，協助客戶掌握先機，妥善安排資金及財務規畫，共創銀行與客戶互利雙贏。

另為掌握台商回流商機，並協助境外匯回資金從事實質投資，該行除積極配合國發基金推動「歡迎台商回台投資專案貸款」，並以自有資金訂定「台商回台購建廠地廠房優惠貸款專案」，充分滿足客戶額外的資金需求。

台銀具有綿密的國內、外通路據點及完整的金融商品，長期深獲客戶信賴，因應大批台商資金的回流潮，該行除提供全方位的授信、資金規畫、財富管理等專業服務外，為有效提升服務品質，已於國內營業據點設置外匯存款開戶及洗錢防制專責諮詢窗口，用心打造客戶專屬的尊榮體驗，協助台商資金能夠安心回家。

台灣銀行舉辦首場境外資金匯回專法說明會，台銀董事長呂桔誠(右三)與主講者台北國稅...
台灣銀行舉辦首場境外資金匯回專法說明會，台銀董事長呂桔誠(右三)與主講者台北國稅局局長許慈美(左三)、投資台灣事務所協理陳明珠(左一)、安侯建業稅務投資部營運長張芷(左二)及該行總經理邱月琴(右二)、副總經理許志文(右一)合影。圖／台銀提供
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