高齡社會來臨 信託公會邀日本專家介紹新型信託服務

2019-10-17 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



因應高齡人口財產管理所需，信託公會邀日本專家介紹新型信託服務，17日舉行「日本面臨超高齡社會之金融服務形態」說明會。

信託公會理事長雷仲達表示，信託公會在金管會的指導下，順應高齡社會發展趨勢，積極鼓勵業者推動安養信託業務，金管會自2016年起舉辦安養信託的評鑑，每年遴選績優的信託業者給予鼓勵。

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國內高齡者身心障礙者財產信託獎勵實施三年多來，在信託業者積極配合與持續努力推動下，高齡者身心障礙者財產信託業務，在質與量上都有顯著成長；不僅如此，國內各信託業者發揮自家所長，發展不同特色的信託服務，也出現了很多創新的做法。

銀行局長邱淑貞表示，主管機關因應高齡社會的來臨，未來金管會如何回應新的社會需求，主要推動兩件事。一、因應社會人口結構改變，金融商品如何配合醫學、法律制度研發適合的商品，並加強對高齡者的金融交易安全的保護；二、全面性加強對高齡者金融知識的宣導。

信託公會秘書長呂蕙容指出，日本人口結構自2007年進入「超高齡社會(65歲以上人口數占總人口20%)」已近13年，隨著日本社會失智失能人口快速增加、親屬監護人侵吞財產、消費支出衰退、金融資產持有人老齡化等高齡問題的浮現，針對高齡者金融需求所研究之「金融老年學」在日本愈形發展。

日本研究發現老年人很難根據市場不斷變化的情況有效判斷改變其資產結構(投資組合)，提供可適應老年人狀況而自動調整的金融商品是一個重要課題；此外，老年人退休後的狀況例如資產和收入，工作，健康，家庭組成等，都非常的不同，金融機構需要能提供老年人客戶多樣化需求的產品和服務。