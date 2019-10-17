上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



金管會今天宣布，花旗銀行在今年初時因為執行批次作業時有誤，導致上萬名客戶新台幣帳戶餘額不正確，甚至有客戶的帳戶餘額歸零，因此遭罰500萬元。法新社 分享 facebook

金管會今天宣布，花旗銀行在今年初時因為執行批次作業時有誤，導致上萬名客戶新台幣帳戶餘額不正確，甚至有客戶的帳戶餘額歸零，因此遭罰500萬元。

銀行局副局長黃光熙表示，所謂批次作業，是指每天固定有一個時間點，會將客戶新台幣存款交易傳到主機系統。但花旗銀在傳過去的時間點上有一些遲延，提領金額跟回傳金額不一致，導致客戶新台幣帳戶餘額不正確，甚至有客戶帳戶變成零，後來有更正。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃光熙說，花旗銀行是在今年一月時凌晨在傳檔時發生的，目前了解是只有發生過那一次的作業失誤，影響約上萬客戶。是客戶向花旗銀行反映說自己銀行帳戶被歸零，花旗銀行趕緊去查，今年一月底也有趕緊通報銀行局。

黃光熙說，這顯示花旗銀行資訊系統穩定性、可靠性及安全性控管不足，委外作業沒有建立有效內部控制與稽核制度。但考量花旗銀有立刻做改善，也加強資訊風險管理架構，提升系統恢復能力跟穩定性，衡量後開罰500萬元。

這是花旗銀近兩年第三次發生系統失誤，花旗銀去年11月曾發生客戶透過預繳卡費交易系統漏洞，刷卡消費達新台幣6300餘萬元，當時金管會開罰花旗銀行250萬元；在去年2月花旗銀行還曾爆發信用卡帳務系統出錯，導致對客戶超收卡款，約有30萬人受影響，金管會當時也開罰花旗銀行250萬元。

銀行局表示，花旗銀行有向金管會承諾在今年底前會改善資訊系統，包括台灣跟新加坡的基礎建設，並增加人員訓練。