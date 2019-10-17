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歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

上萬客戶帳戶餘額出錯 花旗銀行遭罰500萬元

2019-10-17 17:07聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

金管會今天宣布，花旗銀行在今年初時因為執行批次作業時有誤，導致上萬名客戶新台幣帳...
金管會今天宣布，花旗銀行在今年初時因為執行批次作業時有誤，導致上萬名客戶新台幣帳戶餘額不正確，甚至有客戶的帳戶餘額歸零，因此遭罰500萬元。法新社
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金管會今天宣布，花旗銀行在今年初時因為執行批次作業時有誤，導致上萬名客戶新台幣帳戶餘額不正確，甚至有客戶的帳戶餘額歸零，因此遭罰500萬元。

銀行局副局長黃光熙表示，所謂批次作業，是指每天固定有一個時間點，會將客戶新台幣存款交易傳到主機系統。但花旗銀在傳過去的時間點上有一些遲延，提領金額跟回傳金額不一致，導致客戶新台幣帳戶餘額不正確，甚至有客戶帳戶變成零，後來有更正。

黃光熙說，花旗銀行是在今年一月時凌晨在傳檔時發生的，目前了解是只有發生過那一次的作業失誤，影響約上萬客戶。是客戶向花旗銀行反映說自己銀行帳戶被歸零，花旗銀行趕緊去查，今年一月底也有趕緊通報銀行局。

黃光熙說，這顯示花旗銀行資訊系統穩定性、可靠性及安全性控管不足，委外作業沒有建立有效內部控制與稽核制度。但考量花旗銀有立刻做改善，也加強資訊風險管理架構，提升系統恢復能力跟穩定性，衡量後開罰500萬元。

這是花旗銀近兩年第三次發生系統失誤，花旗銀去年11月曾發生客戶透過預繳卡費交易系統漏洞，刷卡消費達新台幣6300餘萬元，當時金管會開罰花旗銀行250萬元；在去年2月花旗銀行還曾爆發信用卡帳務系統出錯，導致對客戶超收卡款，約有30萬人受影響，金管會當時也開罰花旗銀行250萬元。

銀行局表示，花旗銀行有向金管會承諾在今年底前會改善資訊系統，包括台灣跟新加坡的基礎建設，並增加人員訓練。

花旗新台幣金管會
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