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幫企業解決身分驗證痛點 新光銀行創新模式

2019-10-17 16:55經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

新光銀行17日下午攜手票交所、全家便利商店，共同舉行盛大記者會，宣布推出「立碼驗證（簡稱立碼驗）」的創新服務。

即日起，民眾持公司行號核發的QR Code到全家FamiPort機台，插入晶片金融卡或自然人憑證，簡單幾個步驟、最快一分鐘內，即可完成開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級、各項款項扣/付款…等服務。

新光銀行近年全力發展數位金融，在「貼近生活 為客著想」的價值主張下，積極提供客戶導向的各式數位金融產品及服務，目前數位客戶數已突破80萬戶，而數位有效用戶數也突破30萬戶朝倍增2.0的目標穩定邁進。

該行與台灣票據交換所及全家便利商店合作，藉由自行研發「立碼驗」創新服務，讓民眾不再受限設備及時間，隨時可完成帳戶自動扣繳或各項身分驗證申辦服務。

新光銀行表示，這項服務的發展，源於為消費者解決線上業務申辦無讀卡機可進行驗證的困擾，首發合作夥伴選定全家便利商店，全家有3,500多間服務據點的優勢，服務密度相當高。

票交所長期致力於發展代收代付平台，新光銀行積極推廣相關業務，目前已有多項生活繳費業務合作，今年再度獲得票交所的肯定，榮獲金融業代收即時服務eFCS業務競賽提出業務服務獎、銷帳處理業務推動獎、服務應用技術獎獎項，為本屆競賽中唯一囊獲三項獎項大滿貫的銀行。

本次更將消費者終端服務延伸至繳費相關之設定申請服務，以擴大服務範疇，也期許透過三方合作，創造更大之商機。

新光銀行的立碼驗證創新服務結合金融與科技，實際落地應用在實體店鋪，為新零售創造更多的可能，未來也將持續滿足消費者在數位上的需求，以開放代替競爭的態度，尋求更多的優質合作夥伴共同推出驚喜優惠，讓客戶感受到有溫度的數位金融服務。

全家便利商店總經理薛東都、新光銀行副董事長吳欣儒、董事長李增昌、中央銀行業務局長...
全家便利商店總經理薛東都、新光銀行副董事長吳欣儒、董事長李增昌、中央銀行業務局長陳一端、行務委員謝鳳瑛、票交所董事長陳秋棠，在「立碼驗」記者會上合影。記者陳柏亨／攝影
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