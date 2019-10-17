幫企業解決身分驗證痛點 新光銀行創新模式

2019-10-17 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



新光銀行17日下午攜手票交所、全家便利商店，共同舉行盛大記者會，宣布推出「立碼驗證（簡稱立碼驗）」的創新服務。

即日起，民眾持公司行號核發的QR Code到全家FamiPort機台，插入晶片金融卡或自然人憑證，簡單幾個步驟、最快一分鐘內，即可完成開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級、各項款項扣/付款…等服務。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新光銀行近年全力發展數位金融，在「貼近生活 為客著想」的價值主張下，積極提供客戶導向的各式數位金融產品及服務，目前數位客戶數已突破80萬戶，而數位有效用戶數也突破30萬戶朝倍增2.0的目標穩定邁進。

該行與台灣票據交換所及全家便利商店合作，藉由自行研發「立碼驗」創新服務，讓民眾不再受限設備及時間，隨時可完成帳戶自動扣繳或各項身分驗證申辦服務。

新光銀行表示，這項服務的發展，源於為消費者解決線上業務申辦無讀卡機可進行驗證的困擾，首發合作夥伴選定全家便利商店，全家有3,500多間服務據點的優勢，服務密度相當高。

票交所長期致力於發展代收代付平台，新光銀行積極推廣相關業務，目前已有多項生活繳費業務合作，今年再度獲得票交所的肯定，榮獲金融業代收即時服務eFCS業務競賽提出業務服務獎、銷帳處理業務推動獎、服務應用技術獎獎項，為本屆競賽中唯一囊獲三項獎項大滿貫的銀行。

本次更將消費者終端服務延伸至繳費相關之設定申請服務，以擴大服務範疇，也期許透過三方合作，創造更大之商機。