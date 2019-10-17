元大高股息創新高 配息率穩住6%
2019-10-17 16:52
經濟日報 記者趙于萱
／台北即時報導
曾經引發「搶息」熱潮的元大高股息（0056），即將於明（18）日公告第二階段配息，也就是10月下旬除息的實際金額；由於今日台股低基期族群反彈，元大高股息率先創高，收盤價28.7元創下掛牌紀錄，帶來好兆頭；累積今年來，元大高股息還沒除息的累積漲幅已高達19.8%。
法人表示，元大高股息第二次配發金額有望和第一次相近，若以首次公告每股將配發1.8元，只要股價未突破30元，殖利率都有6%以上，值得持續關注。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
元大高股息先前因公告10月下旬除息1.8元，換算殖利率達6.4%，吸引買盤踴躍搶進。隨著明日將正式公告今年度的實際配息金額，元大高股息在盤勢帶動下，創下掛牌紀錄，為後市帶來好徵兆。
目前元大高股息受益人近12萬人，是人氣最高的ETF，相較第二名元大台灣50的九萬多人，差距比較8月略為增加到近3萬人，主要是近期台股強漲，不少買盤調節正向ETF；不過以絕對數字看，具股息優勢的元大高股息仍有11多萬名受益人「抱牢」，足見其高息魅力。
規模來看，從元大高股息10月初公告配息以來，基金規模也增加數10億元，來到236億元波段高點。
在過往填息紀錄，元大高股息每年都填息，平均填息天數132天，最快是2014年43天就填息；此一原因加上今年台股表現不錯，也是不少投資人持續抱緊該檔ETF的關鍵。
據元大投信公告，今年10月23日元大高股息除息1.8元後，將於11月26日分配收益；凡欲參與本次除息的股民，最晚時間應於23日開盤前買進；另外，此次ETF除息，投資元大高股息ETF連結基金的投資人也將同步領息。
留言