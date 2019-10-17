全家新服務 開戶、戶籍謄本複本申請到超商一指搞定

2019-10-17 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



全家（5903）積極布局科技零售業，提供更多便利新服務。全家表示，今（17）日與台灣票據交換所及新光銀行合作，導入「立碼驗」身份認證服務，預計年底前將陸續提供銀行、證券、電信等業者的服務上線，未來民眾只要到巷口「全家」，使用FamiPort機台，插入自然人憑證或晶片金融卡，就能完成帳戶自動扣繳或各項身分驗證申辦服務，提供24小時服務管道。

全家與票交所及新光銀行合作導入此服務發展，主要觀察民眾線上業務申辦無讀卡機可進行驗證的不便痛點，同時發揮在全台的高密度優勢，提供消費者更方便、迅速的服務。未來民眾只要持業者核發的QR Code至「全家」FamiPort機台點選「立碼驗」，插入晶片金融卡或自然人憑證，簡單幾個步驟、最快1分鐘內即可完成「開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級、各項款項扣/付款」等服務。

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全家表示，此次導入「立碼驗」身份認證服務，使用步驟簡單。

首先，消費者至指定業者申請並取得QR Code，再到全家FamiPort機台點選「立碼驗」身份認證服務，掃描QR Code做資料確認，再輸入卡片PIN碼，即可認證完成列印憑證。