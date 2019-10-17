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「沒有杜英宗的南山人壽」顧立雄說應有二點思考

2019-10-17 16:16經濟日報 記者葉憶如／即時報導

南山人壽。本報資料照片
南山人壽。本報資料照片
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南山人壽預定的新董事長尹崇堯，還要經過金管會第二次面試才能過關，金融監督管理委員會主委顧立雄今（17）日下午受訪時表示，金融業的董事要有專業的資格，是金管會的要求，而前董座杜英宗的強勢領導，成為公司治理上「有趣的問題」，未來「沒有杜英宗的南山人壽」 ，應該要有二點思考。

顧立雄下午參加財訊金融獎頒獎典禮，被問到外界對尹崇堯資格還有疑慮，還有他會不會親自擔任面試官？顧立雄回應，他目前不會考慮。因為過去慣例都是保險局長，這一次再拉一個層級到金管會副主委，尤其是副主委黃天牧之前保險出身，對保險業經營有很多見解，可做理解溝通。

不過顧立雄表示，南山人壽走過這一段後，金管會也發現公司治理面向上確實有個「有趣的問題」，就是過去杜英宗強勢領導風格，金管會檢查後對總經理與境界新系統這二次的處罰，過程中反應出雖然公司經理部門，確實有提出專業意見，但似乎過程中沒有被重視，從檢查內容上看出，杜英宗的強勢領導讓經理人部門不敢過度表示意見。

未來「沒有杜英宗的南山人壽」，顧立雄有二點思考。

顧立雄認為，以南山規模、經理人素質，若能強調董事與董事會監督責任，以及經理人專業的專攻，是一可思考的方向。

第二個是過去以來大股東、董事不見得要過度干預，只做一個監督，扮演好董事會職能的角色，也是一個好的思考面向；大股東持股在某些部份一定會有影響力，檯面化來看就是到董事會，二是金融業的董事他要涉及到專業的資格，這是金管會的要求。

尹崇堯具有大股東背景持股逾九成，這是不可否認，所以未來對他面試主要重點是他對南山未來走向與他對保險的專業，要求保險局與副主委黃天牧對此面試。

顧立雄進一步解釋，雖然尹崇堯有三年董事的經歷，但按各款規定平常要有五年，所以尹要適用第四條其他條款，沒有當然符合第一至三款，這正是需要更慎重面試的原因。

顧立雄金管會面試杜英宗南山人壽
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