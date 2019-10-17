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明年儲蓄險保費篤定變貴！顧立雄：責任準備利率調降

2019-10-17 15:41經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

金管會主委顧立雄今（17）日受訪時證實，無論是台幣或是美元、外幣保單利率將朝下降...
金管會主委顧立雄今（17）日受訪時證實，無論是台幣或是美元、外幣保單利率將朝下降方向調整，幅度11月才會由保險局正式宣布，準備金利率愈低，保費愈貴，等於證實明年保費即將上漲。記者鄭超文／攝影
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明年儲蓄險篤定要變貴了！每年11月金管會會根據概有公式，對壽險公會責任準備金進行試算調準，決定明年的責任準備金利率，金管會主委顧立雄今（17）日下午參加一場金融獎頒獎典禮前受訪時證實，無論是台幣或是美元、外幣保單利率將朝下降方向調整，幅度11月才會由保險局正式宣布，準備金利率愈低，保費愈貴，等於證實明年保費即將上漲。

金管會每年會參考政府公債殖利率與美元、歐元、人民幣等各個幣別的指標利率的升跌等，來判斷明年包括新台幣、美元、人民幣等各種幣別儲蓄險的責任準備金利率，作為各壽險公司提存準備金的依據，也是監理時檢視各公司是否提足準備金的判斷，通常指標利率朝上升趨勢，準備金利率會調升、指標利率下降，準備金利率會調降。

如果市場利率走跌，公債殖利率會一直往下調。過去幾年利率持續探底，保險公司的責任準備金提存利率。

今年因為美中貿易戰、英國脫歐等不確定因素，美國央行等全球央行又陸續走向利率寬鬆趨勢，繼各國保險公司已率先紛紛下調台幣、美元、人民幣宣告利率後，金管會l即將公布的各幣保準備金利率也恐怕下降。

加上國際會計準則IFRS17號公會即將上路，金管會希望在正式接軌前儘量充裕保險公司的資金池下，將會調降各壽險保單的責任準備金利率，例如責任準備金利率若為2％，好比壽險公司收100元保費，要提存98元在負債面，另外2元才是壽險公司可當費用或獲利部分，若利率愈低，保險公司要提存的比例就愈高。

單責任準備金利率愈高，壽險提存壓力就愈小，相反的利率愈低，提存金額就愈大，也會影響保費收取的金額。因此反應在保費上，明年的保費就可能上漲，不同商品又會有不同調幅。

美國去年開始升息，金管會也於去年11月宣布2019年才剛調升責任準備金利率，因此今年普遍 6 年期 以下的美元保單「新契約責任準備金」利率調升2碼到1.75%，6~10 年期以下的美元保單新契約責準金利率則調升1碼到 2%。當時金管會說美元保單責準金利率調升，保費最高可降 6%。

這一次若準備金利率調降1~2碼，預計也會讓保費變貴4~6%以上，加上明年金管會將要求調高儲蓄險的死亡保障比例，市場估明年保費升幅將可能在一~二成以上。

保費壽險公司金管會顧立雄保險
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