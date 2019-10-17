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花旗集團亞太區執行長 Peter Babej接任

2019-10-17 15:38經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

花旗今（17）日宣布Peter Babej為花旗集團亞太區執行長，Babej將負責花旗亞太區17個市場的所有業務。在接任現職前，Babej為花旗集團企業暨機構客戶總事業群下的金融同業事業群全球負責人。

過去10年間，花旗在金融同業眼中已成為公認的全球領先銀行。在Babej的領導下，金融同業事業群參與了該產業一些最重要的交易，包含以亞洲為主的重大併購案。

花旗持續在亞洲看到諸多發展機會，包括快速成長的數位應用，在這方面，花旗因擁有全球網絡及領先業界的能力，處於絕佳位置；而Babej將運用他對亞洲金融服務領域的深入了解，來帶領花旗亞洲市場。

加入花旗之前，Babej曾於德意志銀行與Lazard投資銀行擔任銀行高階職務，為北美、歐洲和亞洲的金融機構提供諮詢服務。Babej將立即接任新職。

花旗在亞太區表現亮眼。在本周二花旗集團公佈的2019年第3季財報中，花旗亞太區營收為40.1億美元，成長7%；淨利為12.7億美元，成長10%。

亞太區是花旗僅次於北美地區貢獻度最高的區域，佔集團整體營收的20%，淨利近三分之一。

花旗今（17）日宣佈Peter Babej為花旗集團亞太區執行長，Babej將負...
花旗今（17）日宣佈Peter Babej為花旗集團亞太區執行長，Babej將負責花旗亞太區17個市場的所有業務。在接任現職前，Babej為花旗集團企業暨機構客戶總事業群下的金融同業事業群全球負責人。圖／花旗提供
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