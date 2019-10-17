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獲財訊金融奉獻獎 陳冲：我不是政治人物、我是金融人

2019-10-17 15:26經濟日報 記者陳美君／台北即時報導

財訊今（17）日頒發金融獎，第三屆的金融奉獻獎由帶領台灣渡過兩次金融危機的前行政院長陳冲獲得，陳冲是國內少數從金融基層做起，且受到藍綠政黨都賞識的金融專才，陳冲今日親自出席頒獎典禮，並由金管會主委顧立雄頒獎。

陳冲今日獲得財訊金融獎最高獎項「金融奉獻獎」，但談到他在金融圈裡最有成就感的事，並非讓台灣成功挺過金融風暴，而是「成功救起了合庫」。

陳冲表示，當時他發現「合庫危險了、但又不能講」，必須增資，為了讓合庫度過危機，他花了兩年半時間才完成任務，沒想到任期一到「就被幹掉了」，即使如此，在合庫現金增資收足款項完成的那天，也是他任期的最後一天，有媒體留意到，陳冲竟然表現得非常高興。

陳冲說：「我的任務在最後一天完成，合庫能上市、民營化，這事要完成不容易、在立法院打仗很辛苦啊！」所以雖然被解職而失業了，臉上卻還是洋溢著喜悅之情。

陳冲今日從金管會主委顧立雄這位「學弟」手中領到金融奉獻獎，他笑稱自已非常開心，因為網頁上介紹陳冲，會說他是中華民國的政治人物，但是他自認生涯裡有98%都是金融、只有2%是「因為一不小心做了行政院長、就被視為政治人物」，受到這次的肯定後，可以告訴大家，除了政治，陳冲的生涯裡，絕大多數還是奉獻在金融領域。

陳冲表示，四年前，他也獲得保險終身貢獻獎，能獲得肯定他非常高興，當時國際保險監理官協會裡，亞洲區的常務理事是由他擔任，

之前沒辦法得到這個機會，之後更難，因為中國大陸保險業壯大，台灣就更不容易在國際監理官協會裡取得角色。

他還說，自己是先唸研究所才去當兵，研究主題是international payment，在退伍前一個月就被銀行公會找去討論，顯示他與金融結緣得非常早。

對於今天能領到這個獎項，陳冲表示，自己去年生了一場重病、九死一生，對於今天能上台報告得獎心得，他懷著感恩的心。

財訊今（17）日頒發金融獎，第三屆的金融奉獻獎由帶領台灣渡過兩次金融危機的前行政...
財訊今（17）日頒發金融獎，第三屆的金融奉獻獎由帶領台灣渡過兩次金融危機的前行政院長陳冲獲得。 圖／聯合報系資料照片
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