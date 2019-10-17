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陳冲：我人生98%都是金融 印象最深是將合庫上市民營化

2019-10-17 15:24聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

前行政院長陳冲今獲頒財訊金融獎「金融奉獻獎」，他今首度談及去年的一場重病，並透露其實他早在當兵時期就跟金融很有緣。他也表示，在金融業職涯中印象最深是擔任合庫董事長時期，能成功在任內將合庫推上市，成功民營化。

陳冲說，他這幾年每次看維基百科上描述的「陳冲」都很不平衡，第一句就寫「中華民國政治人物」，「除政治以外，我人生98%都是金融，維基百科是很多人共寫，我也不能有意見，但我現在可以大聲說，除政治外，我金融成分更高。」

對於金融業過程中，他印象最深的是擔任合庫董事長期間。陳冲在2004年擔任合作金庫董事長，當時他必須把合庫救起來，陳冲說：「我當時只能默默做一些事把它救起來，卻能夠在兩年半完成，我兩年任期一到就被『幹掉』了，但那天也是完成任務那天，我那天其實很開心，在最後一天完成增資，且能夠上市，還能夠民營化，在那天之前我每天在立法院打仗打得很辛苦。」

陳冲表示，他在四年前曾獲頒保險終身貢獻獎，雖然他沒做過保險業，但1994年曾當過保險司長，之所以頒他這獎，是因為他曾當過亞洲區保險監理官協會常務理事，當時沒有所謂理事長，只有三個常務理事，後來中國大陸保險業越來越壯大，台灣以後就不容易在國際保險監理官協會取得角色。

陳冲也首度在媒體前透露一個過往的小故事，陳冲說，他其實跟金融就很有緣，他是先念研究所再當兵，念研究所時曾研究過「國際支付」(International Payment)，在他退伍前一個月，銀行公會外匯小組執行秘書來找他，說希望可以跟他討論，銀行公會需要一位對國際支付有研究的人，「所以我還沒退伍就參加銀行公會活動，跟金融結緣是早在我職業開始前。」

陳冲也談到去年一場重病，他說：「去年一場重病，有種九死一生的感覺，今天能在台上跟大家講話，我感到非常感恩，對所有事物我現在都非常感恩。」

金管會主委顧立雄（左）頒獎給前行政院長陳冲。記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委顧立雄（左）頒獎給前行政院長陳冲。記者戴瑞瑤／攝影
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