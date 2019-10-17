台灣Pay市占率低？央行緩頰：有助國內行動支付發展

2019-10-17 13:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／台北即時報導



國民黨立委許毓仁（右）、費鴻泰（左）上午在立法院國民黨團舉行記者會表示，財金公司主導的台灣pay卻僅有8萬多的使用者，市佔率也不到5％，台灣pay有八大公股行庫當後盾，還做得零零落落。記者林俊良／攝影 分享 facebook

針對台灣Pay市占率低，中央銀行發布新聞稿強調，近日媒體報導對台灣Pay存有疑慮及誤解，央行說明如下。

財金公司為我國跨行支付結算機構，扮演中立平台角色。其於76年建置營運之金融跨行資訊系統，串連全體金融機構，建構遍及全國的金融支付網絡，辦理即時跨行結（清）算業務，並自80年起提供大眾24小時全年無休的即時跨行提款、轉帳等服務，為國內重要的零售支付基礎設施，讓我國零售快捷支付系統的發展領先各國，有助普惠金融。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

因應行動商務發展趨勢，近年各國均積極推動行動支付，惟國內行動支付業者（包括銀行、電子支付及電子票證等機構）眾多，市場小、競爭激烈，且彼此規格不一、無法互通，有礙行動支付發展，財金公司爰自106年10月協助銀行共同制訂「台灣Pay QR Code共通支付標準」，銀行客戶可透過銀行行動網銀連結台灣Pay等方式，進行掃碼支付與轉帳等功能。

「台灣Pay QR Code共通支付標準」屬行動支付之金融基礎設施，國內支付業者均能公平、自由加入，有利不同品牌支付業者互聯互通，以提高行動支付使用率。此外，本行亦責成財金公司規劃建置「電子支付跨機構共用平台」，以利支付業者能陸續加入，提供各支付業者間前端交易訊息之即時傳輸，以及後端款項之快速結（清）算服務。

透過「台灣Pay QR Code共通支付標準」及將建置完成的「電子支付跨機構共用平台」，結合既有的金融跨行資訊系統，降低支付業者維運成本，促進支付系統的安全與效率，讓一般民眾及小微商家均能共享便利的行動支付，更深化我國普惠金融程度。

央行將持續督促財金公司更完善國內零售支付基礎設施，也希望各界對於財金公司長期以來在推廣普惠金融之努力，給予鼓勵與支持。