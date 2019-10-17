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台灣Pay市占率低？央行緩頰：有助國內行動支付發展

2019-10-17 13:19經濟日報 記者陳美君／台北即時報導

國民黨立委許毓仁（右）、費鴻泰（左）上午在立法院國民黨團舉行記者會表示，財金公司...
國民黨立委許毓仁（右）、費鴻泰（左）上午在立法院國民黨團舉行記者會表示，財金公司主導的台灣pay卻僅有8萬多的使用者，市佔率也不到5％，台灣pay有八大公股行庫當後盾，還做得零零落落。記者林俊良／攝影
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針對台灣Pay市占率低，中央銀行發布新聞稿強調，近日媒體報導對台灣Pay存有疑慮及誤解，央行說明如下。

財金公司為我國跨行支付結算機構，扮演中立平台角色。其於76年建置營運之金融跨行資訊系統，串連全體金融機構，建構遍及全國的金融支付網絡，辦理即時跨行結（清）算業務，並自80年起提供大眾24小時全年無休的即時跨行提款、轉帳等服務，為國內重要的零售支付基礎設施，讓我國零售快捷支付系統的發展領先各國，有助普惠金融。

因應行動商務發展趨勢，近年各國均積極推動行動支付，惟國內行動支付業者（包括銀行、電子支付及電子票證等機構）眾多，市場小、競爭激烈，且彼此規格不一、無法互通，有礙行動支付發展，財金公司爰自106年10月協助銀行共同制訂「台灣Pay QR Code共通支付標準」，銀行客戶可透過銀行行動網銀連結台灣Pay等方式，進行掃碼支付與轉帳等功能。

「台灣Pay QR Code共通支付標準」屬行動支付之金融基礎設施，國內支付業者均能公平、自由加入，有利不同品牌支付業者互聯互通，以提高行動支付使用率。此外，本行亦責成財金公司規劃建置「電子支付跨機構共用平台」，以利支付業者能陸續加入，提供各支付業者間前端交易訊息之即時傳輸，以及後端款項之快速結（清）算服務。

透過「台灣Pay QR Code共通支付標準」及將建置完成的「電子支付跨機構共用平台」，結合既有的金融跨行資訊系統，降低支付業者維運成本，促進支付系統的安全與效率，讓一般民眾及小微商家均能共享便利的行動支付，更深化我國普惠金融程度。

央行將持續督促財金公司更完善國內零售支付基礎設施，也希望各界對於財金公司長期以來在推廣普惠金融之努力，給予鼓勵與支持。

行動支付央行網銀
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