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台灣大myVideo獨家合作BBC 推中英雙語優質幼兒節目

2019-10-17 12:46經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣大（3045）鎖定線上OTT親子熱潮，旗下myVideo與BBC再度獨家合作，引進國外獲獎無數的中英雙語的優質幼兒節目；同時myVideo在萬聖節前夕，更首度在中國信託金融園區舉辦《名偵探皮卡丘》、《尖叫旅社3：怪獸假期》等強片露天電影院活動，讓親子周末齊同樂。

台灣大旗下影音平台myVideo統計，今年1~9月幼兒影音內容平均每月看片數，較去年同期成長高達97%，為此，myVideo與BBC再度獨家合作，引進國外獲獎無數的中英雙語的優質幼兒節目。

孩子看好片、還能輕鬆自然的學英文！myVideo繼去年與BBC推出《新世紀福爾摩斯》、《路德探長》等膾炙人口英國影集後，再度與BBC獨家合作，推出5部中英雙語幼兒節目線上看，myVideo將提供前5集免費看，讓親子共同享受高畫質的優質節目。

myVideo表示，5部節目包括有「英國艾美獎」之稱的「英國影藝學院電影獎」（BAFTA）最佳學齡前兒童動畫節目《阿奇幼幼園》第1、2季與《莎拉與乖乖鴨》第1-3季全集線上看，還有奪下英國編劇獎最佳幼兒電視節目的《全球探險沖沖衝》第2季，及入圍BAFTA最佳學齡前兒童動畫節目《小恐龍樂園》、《我愛可可兒》等橫掃各大獎項的幼兒影音節目。

在萬聖節前夕，myVideo與中國信託金融園區聯名推出《陪你每一刻》線上電影院，精選包括15部適合闔家觀賞電影外，並加碼在萬聖節期間10月19日、10月26日周六下午，於園區中庭廣場分別播放《名偵探皮卡丘》及《尖叫旅社3：怪獸假期》兩部電影，到myVideo現場攤位FB打卡，還可獲限量myVideo豪華月租7天免費看序號及爆米花。

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