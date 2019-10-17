台灣Pay不夠普及？財金公司：為補足支付市場服務缺口

2019-10-17 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北即時報導



國民黨立委許毓仁（右）、費鴻泰（左）上午在立法院國民黨團舉行記者會表示，目前財金公司主導的台灣pay根本沒市佔率，變成一個四不像，相關部會跟政府部門應回到原本賦與的角色。記者林俊良／攝影 分享 facebook

台灣Pay不夠普及，引發外界質疑，對此，財金公司今（17）日指出，為解決國內當前QR Code規格互異、無法互通，個別商家須與個別支付業者介接不便及高昂成本等市場發展的痛點，財金公司藉由制定「共通支付標準」，免除各商家與個別支付業者間「多對多」介接與重複建置成本，並讓「數位落差」的一般民眾及微型商店，也能享有「行動支付」的便利。

另一方面，透過「共通支付標準」統一規格及安控機制，亦能引導各銀行、基層金融機構、電支與電票等支付業者發展多元的「行動支付」應用，並提高QR Code支付效率及交易安全。

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財金公司擔任金流基礎建設的「中立平台」角色，前端商戶與消費者仍由各支付業者經營管理，結合參與機構資源共同推展行動支付服務。

綜觀台灣電子消費支付市場的發展，長期以信用卡為主要支付工具，忽略未持有信用卡、或不使用信用卡的消費族群，因此，基於填補現行支付市場的服務缺口，衡平支付工具發展，「台灣 Pay」率先以「金融卡」出發，並於去年整合QR Code 信用卡EMV規格，接軌國際。自去年11月起，提供使用者以「信用卡」掃碼消費。

此外，亦邀請「電子支付」及「電子票證」等多元支付工具加入「共通支付標準」，將「行動支付」之使用及受理涵蓋面，擴及至全民與全通路，達成「跨平台、跨銀行、跨產業」的共通支付願景。

「台灣Pay」目前參加機構計30家，除8家公股銀行外，另有上海、台北富邦、國泰世華、中華郵政、永豐、玉山、台新、中國信託、以及淡水一信、農金資中心、南農中心等22家民營及基層金融加入；預計至今年底，將再增加6家參加機構，總計36家公、民營銀行及基層金融機構加入「台灣Pay」行列。

在公、民營銀行及基層金融機構各方的共同努力下，「台灣Pay」正日漸走入民眾生活，截至9月底商家數逾9萬家，整合生活帳單與稅單逾5,700種，可使用卡數達949萬張卡，交易金額逾520億元。

108年1~9月之交易金額較去年同期成長三倍，「台灣Pay」業務推動已初具成效，無打掉重練的議題，將因應科技、市場發展及民眾需求持續調整精進。