台灣Pay交易量值成長幅度 逾去年同期3倍
2019-10-17 12:00
經濟日報 記者葉卉軒
／台北即時報導
台灣電子消費支付市場發展蓬勃，財金公司今（17）日表示，台灣Pay截至108年9月底，商家數逾9萬家（包含生活帳單與稅單逾5,700種），可使用卡數達949萬張卡，總交易金額逾520億元，台灣Pay交易量值的成長幅度超過去年同期的3倍。
財金公司指出，台灣電子消費支付市場的發展，長期以信用卡為主要支付工具，忽略未持有信用卡、或不使用信用卡的消費族群。因此，台灣 Pay以「金融卡」出發，於去年整合QR Code 信用卡EMV規格，接軌國際。
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自去年11月起，台灣 Pay提供使用者以「信用卡」掃碼消費。此外，亦邀請「電子支付」及「電子票證」等多元支付工具加入「共通支付標準」，將「行動支付」的使用及受理涵蓋面，擴及至全民與全通路，達成「跨平台、跨銀行、跨產業」的共通支付。
財金公司進一步指出，台灣Pay目前參加機構計30家，除8家公股銀行外，另有上海、台北富邦、國泰世華、中華郵政、永豐、玉山、台新、中國信託、以及淡水一信、農金資中心、南農中心等22家民營及基層金融加入，預計至今年底，將再增加6家參加機構，總計36家公、民營銀行及基層金融機構加入台灣Pay行列。
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