台新攜全家 導入全台首家刷臉支付新服務
2019-10-17 11:53
經濟日報 記者楊伶雯
／台北即時報導
台新銀行今（17）日表示，繼ATM刷臉提款服務後，與全家便利商店（5903）攜手合作導入「刷臉支付」新服務，讓人臉辨識技術應用與民眾生活更緊密的連結。
台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，將透過刷臉支付三部曲，逐步揭開刷臉支付的科技面紗；首部曲是先針對台新銀行內湖大樓的員工，即日起推出全臺首家銀行刷臉支付體驗活動，員工透過簡單的人臉註冊，就可優先體驗刷臉付款的科技感。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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二部曲將在近期結合萬聖節活動，與全家便利商店合作推出「刷臉支付快閃活動」，體驗刷臉支付之餘還能將應景的萬聖節商品帶走；三部曲則是將刷臉支付功能結合全家自助結帳機，民眾未來在全家便利商店自助結帳時，透過刷臉就能快速完成交易。
台新銀行表示，積極深耕人臉辨識技術應用，以先進的金融科技，致力打造客戶數位金融的良好體驗，從刷臉辨識登入行動銀行、ATM刷臉提款、存款和轉帳，及分行的VIP辨識迎賓，到即將推出的刷臉支付，都是數位化與金融創新經驗的具體結合。
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